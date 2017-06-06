فانكوفر: أزمة السكن “أبارتهايد”

دعا ميلون قوطاري المقرّر الخاص السابق للأمم المتّحدة حول الحقّ في مسكن لائق، الحكومة الكنديّة إلى اتّخاذ اجراءات عاجلة لتأمين مسكن لائق للجميع كما قال.

وكان موفد الأمم المتّحدة إلى كندا ميلون قوطاري قد زار فانكوفر عام 2007 وتحدّث في حينه عن "ازمة" في مجال السكن.

واليوم وبعد عشر سنوات، يقوم ميلون قوطاري بزيارة لفانكوفر كناشط لحقوق الانسان.

ودعا خلال زيارته اوتاوا إلى اتّخاذ اجراءات عاجلة ووصف الوضع السكني في فانكوفر بأنّه أبارتهايد.

مبان شاهقة في وسط فانكوفر © RAFFERTY BAKER/CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

وأشار إلى أنّ الأوضاع السكنيّة ازدادت سوءا في فانكوفر وارتفع عدد المشرّدين بنسبة 30 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكان قوطاري قد رفع توصية عام 2007 إلى الحكومة الكنديّة من أجل وضع استراتيجيّة وطنيّة شاملة للسكن مع التركيز على المساكن الاجتماعيّة والمساكن بأسعار معقولة.

وأجرت الحكومة الكنديّة مشاورات عامّة حول الموضوع العام الماضي ومن المتوقّع أن تعلن عن استراتيجيّتها في وقت لاحق من السنة الحاليّة 2017.

وتدرج الأمم المتّحدة الحقّ في مسكن في إطار حقوق الانسان.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)