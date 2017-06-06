باراك أوباما في مونتريال

من المتوقع أن يتوجه آلاف الأشخاص إلى قصر المؤتمرات في مونتريال اليوم للاستماع للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لكن السؤال المطروح حاليا وهو بانتظار الإجابة هل سيتطرق الرئيس الأميركي السابق إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب وطريقته في الحكم.

وستكون مدينة مونتريال المدينة الكندية الأولى التي ستستقبل باراك أوباما منذ مغادرته البيت الأبيض مطلع العام الحالي.

ويلبي أوباما دعوة غرفة التجارة في مونتريال

من اليمين الرئيس السابق باراك أوباما وإلى يساره الرئيس الحالي دونالد ترامب © Getty/Win McNamee

وتقول إحدى المسؤولات في المرصد حول الولايات المتحدة التابع لكرسي الأبحاث راؤول داندوران في جامعة كيبك في مونتريال جينيت شونار:

يجب أن لا نتوقع أن يلتزم أوباما شخصيا بخطاب انتقادي حيال الرئيس الحالي دونالد ترامب رغم أن كثيرين يحبون أن يسمعونه يتطرق لما يحدث حاليا في واشنطن.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)