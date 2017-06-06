تعرفة النقل العام حسب المدخول؟

تدرس الإدارة المحلية للنقل العام في مونتريال المكلفة بتبسيط وتوحيد تعرفات النقل العام في منطقة مونتريال الكبرى ARTM طلبات قدمتها منظمات اجتماعية حول فرض تعرفة خاصة أدنى بالنسبة لمستخدي النقل العام من ذوي الدخل المحدود.

وتقوم هذه الإدارة التي حلت محل وكالة النقل العام في مونتريال بفحص مدى استفادة أشخاص من ذوي الدخل المحدود من وسائل النقل العام في مونتريال مع الإشارة إلى أنه يتوجب على بعض الأشخاص الاختيار بين النقل أوشراء المواد الغذائية.

حافلات قطار الأنفاق مترو مونتريال التي يتم استبدالها تدريجيا بحافلات حديثة © PC / Paul Chiasson

وتعتبر الإدارة أن النقل العام ضروري للانتقال في سبيل البحث عن عمل أو زيارة العائلة ومن هذا المنطلق تطالب منظمات اجتماعية باعتماد "تعرفة اجتماعية" أو اعتماد تعرفات تتناسب مع الدخل السنوي للشخص.

يشار إلى أن مدينة أوتاوا اعتمدت تعرفة يستفيد منها ذوو الدخل المحدود بتخفيض 50% من قيمة التعرفة العادية وباستطاعة هؤلاء شراء البطاقة الشهرية ب57 دولارا شهريا بدلا من 113.75 دولارا.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)