رئيس المجلس التشريعي في نيوبرنزويك يُشتم والعلّة في الإسم

هل صادف أن وقعت فريسة بسبب تشابه اسمك مع اسم شخص آخر وكلّفك ذلك مهانة أو تحقيقات واستجوابات وما إلى ذلك ؟

مسؤول في حكومة نيوبرنزويك في الشرق الكندي كلّفه تشابه اسمه مع اسم مسؤول أميركي شتائم ورسائل حاقدة!

فقد ختلط على رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم رئيس المجلس التشريعي في حكومة نيوبرنزويك مع اسم عضو في الكونغرس الأميركي لأن الأثنين يحملان الاسم ذاته، الاسم الأول واسم الشهرة لكليهما هو: كريس كولينز Chris Collins !

لقد اتهمني أحدهم بالغباء هذا الصباح، قال كريس كولينز النيوبرنزويكي، وجاء ذلك في تغريدة تلقيتها على حسابي على موقع تويتر من محامية أميركية من ماريلاند Maryland أخطأت في الشخص الذي تريد أن ترسل إليه الرسالة الحاقدة وهي كانت تقصد كريس كولينز عضو الكونغرس الأميركي المؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولكنها صبّت جام عضبها علي ولم أكن أنا المعني أو المقصود بكل هذه الشتائم!

الرسائل الحاقدة التي قد نتلقاها عبر حسابنا على تويتر ولا نكون الشخص المقصود! © هيئة الإذاعة الكندية

ويؤكد كريس كولينز الكندي بأنه تلقى العديد من التغريدات المحملّة بالشتائم لشخصه منذ وصول ترامب إلى السلطة إذ إن كريس كولينز الأميركي كان أول عضو في الكونغرس يعلن تأييده الرسمي لترامب لذا جعلته الحركة المناهضة لترامب هدفا لها، تشتمه وتوّجه له رسائل مفعمة بالكراهية والحقد!

ويقول كريس كولينز الكندي: إنه أمر صادم عندما يشتمنا أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولكن سرعان ما نسترخي ونتنفس الصعداء عندما نتيّقن بأننا لسنا الشخص المقصود في تلك الإساءة، وفي حالتي أنا المقصود كان كريس كولينز الآخر!

من جهتها تقول المحامية الأميركية من ماريلاند دارسي شوب Darcy Shoop بأنها خجلت من نفسها عندما علمت بأنها تهجّمت على شخص آخر لا ناقة له ولا جمل بغضبها وحقدها وهي تقدمت بالاعتذار من كريس كولينز الكندي وسحبت تغريدتها الحاقدة على تويتر!

(المصدر: القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكندية)