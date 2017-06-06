اليونيسكو تعلن قرية كندية وجهة سياحية عالمية أولى للسماء المنجّمة

هي قرية نائية تقع في الشرق الكندي بعيدة عن الضوضاء وصخب المدينة وتلوّثها استطاعت أن تتوّج كأفضل مكان يمكن منه رؤية النجوم في السماء ومراقبتها بكل وضوح، ولعلّ المنتجع السياحي المرموق الموجود في هذه القرية له الفضل في استقطاب السياح من كل حدب وصوب وخصوصا أولئك المهتمين بعلم الفلك والفضاء، فهم يجدون في أوبيرج تروت بوانت Trout Point الملاذ والمكان الأمثل للاتحاد مع فضاء شاسع واسع وسماء قريبة في تلك المنطقة الغافية في حضن المحيط الأطلسي!

وتستهوي منطقة يارمث Yarmouth والسواحل الآكادية في مقاطعة نوفاسكوشا في الشرق الكندي محبي مشاهدة النجوم في السماء بمنأى عن التلوث الضوئي، ويأم هذه المناطق العديد من السياح الذين يأتون لمشاهدة منظر السماء الصافية التي تتلألأ فيها النجوم ليلا عاكسة بريقا ونورا ولا أجمل!

وقد أختارت منظمة اليونيسكو أوبيرج تروت بوانت Auberge Trout Point في قرية كيمبتفيل Kemptville النائية التي تقع في قضاء يارمث في وسط مقاطعة نوفاسكوشا الموقع السياحي الأول في العالم لمشاهدة النجوم وتتوفر في هذا المكان أجود أنواع التليسكوبات لمعاينة الفضاء ومشاهدة نجومه كما يعمل في الأوبيرج النوفاسكوشي عدد من المهتمين بعلم الفلك والمتخصصين في علوم الفضاء والفيزياء!

عندما نصغي إلى سكون النجوم والقمر في السماء... © هيئة الإذاعة الكندية

ويقول أحد عمال الأوبيرج ألكس نادو Alex Nadeau الحائز على إجازة في الفيزياء من جامعة نيوبرنزويك بأنه يذهب كل مساء مع وفد من نزلاء الفندق لمراقبة النجوم ورؤية السماء بشكل جلّي واضح إذ لا أنوار ولا أضواء غير ضوء القمر ونجوم السماء، ويقول ألكس نادو إنه يجد متعة قصوى في التحدث عن عالم الفلك والنجوم مع الكبار والصغار!

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة يارمث والسواحل الآكادية تسعى منذ عدة سنوات إلى الترويج لهذه الصناعة السياحية في المنطقة وجذب المزيد من السياح المهتمين بالفلك والنجوم.

وفي أوبيرج تروت بوانت التعليمات واضحة وصارمة: لا يسمح بأي ضوء على الإطلاق والمكان أشبه بمحمية “للسماء المنجّمة”، وكل التدابير والإجراءات المتخذة تهدف إلى الحد من التلوث الضوئي!

(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية)