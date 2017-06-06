فال دور: الأزمة خفت حدتها بين السكان الأصليين والشرطة

العلاقات بين السكان الأصليين والبيض آخذة في التحسن شيئا فشيئا في فال دور بعد مرور ما يقرب من سنتين من بث راديو كندا تقريرا عن ادعاءات باستغلال سلطة واعتداءات جنسية من قبل عناصر من شرطة أمن كيبك على نساء من السكان الأصليين.

من جهتها ، فتحت شرطة أمن كيبك مركزا للشرطة المحلية في فال دور على أمل أن تعيد جمع ما تفرق.

من جهتهم، المقيمون في المنطقة يأملون أن تسمح اللجنة المسماة " لجنة النحقيق والاستماع والمصالحة والتقدم" حول العلاقات بين السكان الأصليين وبعض الخدمات العامة في كيبك التي تبدأ فعالياتها بطي الصفحة على أحداث الماضي.

مجموعة من الألغونكان من لاك سيمون يتظاهرون ضد المخدرات والكحول © ICI Radio-Canada

غير أن بعض الأحكام المسبقة ما تزال مستمرة ومتبادلة من قبل المجتمعين البيض والسكان الأصليين حسب زوجين المرأة بيضاء والزوج من الألغونكان.

يشار إلى أن نحوا من ألف شخص من السكان الأصليين يقيمون في فال دور وهم يشكلون ما نسبته 3% من مجموع السكان.

لكن يلاحظ أن الأمور بدأت تتتغير وأن الشبيبة من السكان الأصلين والبيض يتصلون ببعضهم أكثر فأكثر.

وهذا هو الحال في المدرسة التي تدرس باللغة الإنجليزية غولدن فالي إذ أن نصف الطلاب الذين يدرسون في هذه المدرسة وعددهم ما يقرب من مئتين هم من السكان الأصليين وفيها تتم توعية الشبيبة من البيض لواقع السكان الأصليين.

إن العلاقات المتوترة بين البيض والسكان الأصليين توضحت عبر تقرير اعترف بوجود مشكلة تتعلق بالتمييز العنصري والعنصرية تجاه السكان الأصليين في فال دور.

ومن هنا كانت الدعوة لإنشاء لجنة للتحقيق والإصغاء والمصالحة والتقدم بهدف التقريب بين الطرفين المحكوم عليهما العيش معا.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)