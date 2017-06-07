مونتريال: الرئيس اوباما يحمل رسالة أمل

استضاف قصر المؤتمرات في مونتريال الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما الذي ألقى محاضرة بدعوة من غرفة التجارة.

ووجّه اوباما رسالة أمل مؤكّدا أنّ النظام العالمي الذي رأى النور في أعقاب الحرب العالميّة الثانية سوف يستمرّ رغم الخضّات التي يشهدها العالم والتي تدفع ببعض الدول إلى الانعزال وانتخاب حكومات قوميّة.

وأعرب عن خيبة أمله لتخلّي الادارة الأميركيّة عن اتّفاق باريس حول المناخ.

لكنّه أكّد ارتياحه لأنّ العديد من الدول والمؤسّسات تواصل الجهود لمكافحة التغيير المناخي.

وأثنى الرئيس الأميركي السابق على العلاقات الودّية التي تربط بلاده بكندا وأشار إلى أنّ زيارته الرسميّة الأولى خارج الولايات المتّحدة منذ انتهاء ولايته هي لمدينة مونتريال التي وجّه لها أحلى الأمنيات في الذكرى ال375 على تأسيسها.

وأشار إلى التحدّيات الكثيرة الراهنة ومن بينها الفروقات الاقتصاديّة والارهاب وموجات الهجرة الكثيفة .

وأعرب عن حزنه لهجمات لندن الارهابيّة وعن أسفه "للميل نحو الانطواء على الذات في وجه التهديدات التي تواجه العالم" كما قال.

وأكّد الرئيس اوباما ثقته بأنّ سيّدة ستتولّى الرئاسة الأميركيّة وهو ما يزال على قيد الحياة.

وحضر اللقاء عدد من كبار الرسميّين في طليعتهم رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار وعمدة مونتريال دوني كودير وعدد من الوزراء الفدراليّين.

وتناول اوباما العشاء في أحد مطاعم مونتريال إلى جانب رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)