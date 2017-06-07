ربع القتلى من النساء في كندا من السكان الأصليين

أظهرت دراسة لمؤسسة الإحصاء الكندية أن خمسا وعشرين بالمئة من النساء القتلى في كندا عام 2015 كن من السكان الأصليين.

وفي تقرير تحت عنوان "النساء والنظام القضائي الجنائي" نشرت مؤسسة الإحصاء الكندية صورة عن حالات العنف والجريمة عند النساء الكنديات بين أعوام 2001 – 2015

وتبين من التقرير أن هذا المنحى يسجل ارتفاعا، ففي عام 2015 أظهر التقرير أن خمسا وعشرين بالمئة من الكنديات ضحايا القتل كن من نساء السكان الأصليين مقارنة بتسعة بالمئة من ضحايا القتل في عام 1980

نساء من السكان الأصليين في كندا مفقودات أو قتلى © موقع راديو كندا

على صعيد آخر، أظهر التقرير أنه بين أعوام 2001 و2015 كانت جرائم القتل التي وقع ضحيتها نساء من السكان الأصليين أكثر ارتفاعا ست مرات مقارنة بالكنديات.

وأوضح معدو التقرير أن اتساع الهوة يعود لزيادة عدد نساء السكان الأصليين ضحايا جرائم القتل في وقت تتدنى فيه نسبة جرائم القتل التي وقعت ضحتها النساء من غير السكان الأصليين.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)