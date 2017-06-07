خصخصة النقل العام في سسكتشوان: قلق من نوعية الخدمة

أعرب مواطنون من مقاطعة سسكتشوان عن قلقهم من تدني نوعية خدمات النقل التي تسعى شركات خاصة للحصول عليها بعد إغلاق شركة نقل سسكتشوان STC الأسبوع الماضي.

وكان مواطنون من سسكتشوان معارضون لعروض قدمتها شركات خاصة للحلول مكان شركة النقل العام في المقاطعة STC أبدوا قلقهم حول الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة مثل المعاقين وتأهيل الموظفين وذلك خلال جلسات النقاش العام حول خدمات النقل في المقاطعة.

وأشار الحضور إلى أن الشركات مقدمة العروض لم تلحظ أي جهاز لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة المصابين بإعاقات لتسهيل تنقلهم.

استفادة المسنين في سسكتشوان من تعرفة خاصة أي 15 دولار شهريا في خدمات النقل العام © Neil Cochrane/CBC

كما تساءل بعض الحضور أيضا عن مستوى كفاءة سائقي الشركات الخاصة مقارنة بسائقي شركة النقل العام التابعة للمقاطعة حفاظا على سلامة المسافرين.

وأكّد هؤلاء أن شركة القطاع العام كانت تقدم خدمات ممتازة وآمنة منذ ما يزيد على سبعين عاما.

من جهتها أكّدت شركة Di Cal Transport التي ترغب بالحصول على بعض أنشطة شركة القطاع العام أنها لا تعتزم الحلول مكان شركة STC الحكومية

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)