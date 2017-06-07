كريستيا فريلاند : كندا جاهزة للعب دور ريادي على الساحة الدوليّة

ألقت وزيرة الخارجيّة الكنديّة كريستيا فريلاند خطابا يوم أمس الثلاثاء أمام مجلس العموم عرضت فيه السياسة الخارجيّة للحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو.

وحدّدت فريلاند الأولويّات بالنسبة لكندا ودعت إلى دور كندي أكبر على الساحة العالميّة في غطار النظام العالمي المتعدّد الأقطاب.

واعربت عن رفضها للسياسات التي تنتهجها الدارة الأميركيّة دون أن تسمّي الرئيس ترامب بالاسم.

وتابعت مؤكّدة أنّ كندا ستنتهج مسارها في وقت تميل الادارة الأميركيّة نحو تغيير الدور الأميركي على الساحة الدوليّة وممّا قالته بهذا الصدد:

كون صديقنا وحليفنا يشكّك في قيمة قيادته للساحة العالميّة، يقتضي أن نركزّ أكثر على ضرورة وضع مسارنا الواضح والسيادي

وتحدّثت وزيرة الخارجيّة في وقت لاحق إلى سوزان اورمستون الصحافيّة في تلفزيون سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة فأكّدت أنّ الخطاب الكندي متسامح ومنفتح.

ولكنّ الانفتاح لا يتعارض مع حماية أمن الكنديّين وسلامتهم و كندا تعتمد الموقف الحازم وتلجأ إلى القوّة العسكريّة عندما يلزم الأمر قالت كريستيا فريلاند.

علينا أن نثمّن ككنديّين أنّ بلدنا الذي هو قوّة وسطى، هو المستفيد الكبير من النظام العالمي وعلينا أن نعزّز هذا الدور.

واشارت إلى أنّ المفاوضات التجاريّة كون صعبة بالإجمال وطمأنت الكنديّين إلى أنّ المفاوضين التجاريّين الكنديّين هم من بين الأفضل والأذكى والأصلب.

واعربت عن ثقتها بأنّ المفاوضات التجاريّة ستحقّق ما هو الأفضل لمصلحة كندا والكنديّين.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)