سباق سيارات مونتريال: هل يزيد الطلب على الدعارة؟

الشرطة الكندية وشرطة مدينة مونتريال على أهبة الاستعداد لمواجهة أية مخالفة للقانون تتعلق بالدعارة وممارستها ومستغليها خلال سباق سيارات الجائزة الكبرى لمونتريال الذي سيجذب إليه آلاف الكنديين والأجانب نهاية الأسبوع.

ورغم أن عدد الإعلانات الصغيرة بالنسبة لعروض الدعارة يتضاعف بل يزيد ثلاث مرات أوأكثر أيضا خلال سباق سيارات فورمولا واحد في مونتريال فإن الشرطة الكندية تؤكد من جهتها أنها ليست المناسبة الوحيدة التي تزيد فيها الدعارة في مونتريال.

عروض دعارة على الإنترنيت © Radio-Canada

هناك زيادة واضحة لعروض الدعارة خلال الأحداث الهامة والاحتفالات والعروض والبطولات الرياضية والمؤتمرات على سبيل المثال مناسبة سباق السيارات فورمولا واحد لجائزة مونتريال الكبرى.

يشار إلى أن الشرطة الكندية ألقت القبض على عشرة أشخاص بتهمة الدعارة، تسهيلها وتعاطيها، العام الماضي خلال احتفالات سباق فورمولا واحد لجائزة مونتريال الكبرى.

من جهتها تعارض منظمة ستيلا STELLA التي تدافع عن حقوق عاملات الجنس الفكرة السائدة بأن هناك ارتفاعا كبيرا للدعارة والاستغلال الجنسي وتجارة الرقيق خلال نهاية الأسبوع الذي يجري فيه سباق سيارات فورمولا ةاحد في مونتريال

وتؤكد المنظمة أن دراسات أكّدت أن لا علاقة مؤكدة بين الدعارة والأحداث الرياضية.

من جهتها منظمة الاستشارات لمكافحة الاستغلال الجنسي CLES تؤكد دون أي شك بزيادة الدعارة خلال الأحداث الهامة .

سباق سيارات فورمولا واحد في مونتريال © Reuters/Chris Wattie

يشار إلى أن أجهزة الشرطة في مونتريال وفي كندا والولايات المتحدة تتخذ إجراءات مشددة خلال سباق الجائزة الكبرى لمونتريال للحؤول دون أنشطة الدعارة في مونتريال وتوعية الناس بالإضافة للقيام بتوقيف من يقومون بهذه الأنشطة المخالفة للقانون.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)