اتصالات لترودو بدول حليفة عقب إعلان ترامب الخروج من اتفاق باريس

أجرى رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في الأيام الخمسة الأخيرة اتصالات بعيدة عن الأضواء مع حلفاء لكندا في أوروبا وآسيا من أجل السير قدماً في مكافحة التغيرات المناخية بالرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من الشهر الجاري خروج بلاده من اتفاق باريس للمناخ.

وتقول وكالة الصحافة الكندية التي أوردت الخبر إن ترودو اتصل لهذه الغاية بكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي ورئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وهم جميعاً زعماء دول أعضاء في مجموعة السبع.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب معلناً خروج بلاده من اتفاق باريس للمناخ، في الأول من الشهر الجاري من البيت الأبيض © Andrew Harnik

وباستثناء حديثه مع رئيسة الحكومة البريطانية الذي تمحور بشكل خاص حول الشأن الأمني في أعقاب هجوم لندن ليل السبت الفائت، تركزت أحاديث ترودو مع زعماء الدول الثلاث الأخرى على السبل التي يجب اتّباعها في مجالات البيئة والتجارة الدولية والتنمية المستدامة.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)