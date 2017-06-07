سياسة كندا الدفاعية الجديدة: 62 مليار دولار إضافية في العقديْن المقبليْن

أعلن اليوم وزير الدفاع الكندي هارجيت سجّان عن السياسة الدفاعية الجديدة لكندا.

وتتضمن السياسة الدفاعية لحكومة جوستان ترودو الليبرالية خطة لزيادة ميزانية الدفاع بنسبة 70% في غضون السنوات العشر المقبلة لتبلغ 32,7 مليار دولار سنوياً.

وستنفق كندا على قواتها المسلحة مبلغ إضافياً قدره 62 مليار دولار خلال العقديْن المقبليْن من الزمن.

وتلحظ السياسة الدفاعية الجديدة زيادة عديد القوات المسلحة بخمسة آلاف جندي بدوام كامل أو جزئي، وشراء 88 طائرة مقاتلة جديدة والمزيد من الطائرات بدون طيار وسفن حربية جديدة، وزيادة قدرات كندا في مجال مكافحة الهجمات الإلكترونية وتعزيز قدراتها أيضاً في مجال إنقاذ الكنديين الذين يتعرضون للمحن.

جنود كنديون (أرشيف) © Radio-Canada / Frédéric Peing

وبدأ الإعداد لهذه السياسة الدفاعية الجديدة منذ سنة، وهي تشكل أول تحديث لسياسة كندا الدفاعية منذ أكثر من عشر سنوات.

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)