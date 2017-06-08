اونتاريو: الهواء ازداد نقاوة

أفادت دراسة صدرت حديثا أنّ نوعيّة الهواء تحسّنت في مقاطعة اونتاريو بين عامي 2005 و2015.

واشارت إلى تراجع كميّات الملوّثات والجسيمات الدقيقة في الهواء.

كما أفادت الدراسة عن تراجع كميّات الملوّثات التي تتسبّب بحدوث الضبخان أي الضباب الدخاني.

دخان المصانع يساهم في تلوّث الهواء © Radio-Canada

وفي حين تمّ إحصاء 53 يوما من الضبخان قبل عشر سنوات، لم يصدر أيّ تحذير بشأنه عام 2015.

وتتحدّث الدراسة عن انخفاض كبير في كميّة الملوّثات الضارّة كأحادي اكسيد الكربون وثاني اوكسيد النيتروجين وثنائي اكسيد الكبريت التي تصدرها السيّارات والمصانع.

وعزت الحكومة أسباب تراجع الملوّثات إلى الاجراءات التي اتّخذتها ومن بينها إقفال المحطّات العاملة على الفحم وتحليل الانبعاثات الملوّثة للسيارات.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)