خلافات داخل الكتلة الكيبكية ودعوات للتضامن

أفادت مصادر إعلامية عن بروز خلافات بين زعيمة الكتلة الكيبكية مارتين ويليت وسبعة من نواب الكتلة في مجلس العموم الكندي في وقت يؤيد موقف ويليت ثلاثة نواب من أصل عشرة يمثلون الكتلة الكيبيكة الاستقلالية النزعة في البرلمان الكندي.

يشار إلى أن مارتين ويليت تشغل مقعدا كنائبة مستقلة في الجمعية الوطنية برلمان كيبك بعد أن كانت تحتل مقعدا كنائبة عن الحزب الكيبكي الاستقلالي النزعة في كيبك.

ويصف بعض نواب الكتلة الكبيكية أن الثقة فقدت بين زعيمة الكتلة ونوابها.

الزعيم المرحلي السابق للكتلة الكيبكية ريال فورتان © Radio-Canada

يشار إلى أن الخلافات بين زعيمة الكتلة الكيبكية مارتين ويليت وعدد من نواب الكتلة بدأت في أعقاب نشر خبر صحافي يفيد بأن مدير مكتب ويليت لوي فيليب دوبوا سرب معلومات غايتها الإساءة لزعيم الكتلة المرحلي السابق ريال فورتان ما استدعى تدخل ويليت وإقالة دوبوا.

ويقول نائب عن الكتلة وهو من عداد النواب السبعة المعارضين لويليت إن دوبوا يعمل ضد نواب الكتلة بدل أن يعمل من أجلهم.

يشار إلى أن ويليت ستسعى من جهتها اليوم لرأب الصدع

من جهته دعا جان فرنسوا ليزيه زعيم الحزب الكيبكي الاستقلالي النزعة حزب المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية برلمان كيبك نواب الكتلة الكيبكية لنبذ الخلافات والتضامن في مواجهة حكومة الحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو التي لا تخدم مصالح كيبك حسب رأيه.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)