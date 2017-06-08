وزير الدفاع الكندي هارجيت سجّان

وزير الدفاع الكندي هارجيت سجّان
Photo Credit: CBC/هيئة الاذاعة الكنديّة

سياسة كندا الدفاعيّة: خطّة طموحة وزيادة في التمويل

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الخميس 8 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت سجّان سياسة كندا الدفاعيّة في خطاب ألقاه في مجلس العموم الكندي.

وجاء إعلان سياسة الدفاع بعد يوم على إعلان أولويّات السياسة الخارجيّة للحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو، والتي عرضتها وزيرة الخارجيّة كريستيا فريلاند أمام مجلس العموم.

وتلحظ السياسة الجديدة زيادة الموازنة المخصّصة للدفاع بنسبة 70 بالمئة لتصل إلى32،7 مليار دولار على مدى 10 سنوات، حتّى العام 2027.

وأشار سجّان إلى عزم الحكومة على زيادة عدد القوّات المسلّحة بخمسة آلاف جندي، فضلا عن عزمها على زيادة عدد النساء لتشكّل 25 بالمئة من اجمالي عدد القوّات المسلّحة بحلول العام 2026.

وزير الدفاع الكندي هارجيت سجان( إلى اليسار) ورئيس هيئة الأركان الجنرال جوناتان فانس/Adrian Wyld/ PC

وزير الدفاع الكندي هارجيت سجان( إلى اليسار) ورئيس هيئة الأركان الجنرال جوناتان فانس/Adrian Wyld/ PC

كما نصّت الاستراتيجيّة الجديدة على تعزيز القدرات الكنديّة لمواجهة الهجمات الالكترونيّة .

وأعلنت الحكومة نيّتها في شراء 88 طائرة مقاتلة فضلا عن طائرات بدون طيّار وخمس عشرة سفينة حربيّة.

وتسعى الحكومة لتكييف قوّاتها المسلّحة مع واقع القرن الحادي والعشرين.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا/ هيئة الاذاعة الكنديّة)

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