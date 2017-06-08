مطالبات في نيوبرنزويك بمعاملة أفضل لضحايا الاعتداءات الجنسية

طالبت منظمات للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في مقاطعة نيوبرنزويك حكومة المقاطعة بضمان معاملة أفضل لضحايا هذه الاعتداءات في أعقاب تقديم الحكومة الكندية مشروع قانون يلحظ ذلك.

وفي حال تم اعتماد مشروع القانون بصيغته الحالية فإن ذلك يستوجب إدخال تعديلات كثيرة على القانون الجنائي المعمول به حاليا.

واعتبرت نيلي دينين مديرة التجمع النسوي في نيوبرنزويك أنه حان الوقت لإدخال مثل هذه التعديلات.

رئيس حكومة نيوبرنزويك بريان غالان © CBC

وهي تقول بهذا الخصوص : عندما نتحدث عن اعتداءات جنسية نرى أيضا المشكلة المحيطة بها ويرد في بالنا بعض الحالات التي وقعت فيها اعتداءات جنسية مثل ما جرى في هليفاكس حيث تم إخلاء سبيل سائق سيارة تاكسي ونتحدث هنا عن امرأة فاقدة الوعي.

يشار إلى أن الحادث المذكور الذي احتل مكانا بارزا في وسائل الإعلام وحدث في شهر مايو أيار 2015 يتعلق بإمرأة وجدت شبه عارية وفي حالة سكر داخل سيارة أجرة في المقعد الخلفي وأفاد السائق ويدعى بسام الراوي بأن المرأة كانت "موافقة"

وبعد عامين صدر حكم باعتبار السائق غير مذنب باعتداء جنسي.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)