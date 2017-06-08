أهمية معركة الرقة في النزاع السوري

تتقدم "قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري في ما يعتبر عاصمةَ تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش") وسط الشمال السوري بعد يومين من دخولها المدينة. ويترافق هذا التقدم مع معارك عنيفة ضد المقاتلين الجهاديين الذين أخلوا بعض الأحياء لإقامة الخنادق والدفاعات.

وسكان الرقة حالياً من العرب السنة بنسبة 99% بعد أن كان الأكراد يشكلون 20% من سكانها الـ300 ألف قبل بداية الحرب حسب الخبير الفرنسي في الشؤون السورية فابريس بالانش. كما كانت المدينة تضم آلاف السكان المسيحيين من أرمن وسريان.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" فقد أعلنت في نيسان (أبريل) الفائت عن إنشاء مجلس مدني ستُعهد إليه مهمةُ إدارة شؤون المدينة بعد الطرد المحتمل لمقاتلي "الدولة الإسلامية" منها.

مقاتلون في تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة الرقة (أرشيف) © Stringer / Reuters

وتتابع تركيا ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أغارت طائراته اليوم على مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" غرب الرقة، باهتمام وقلق تقدم "قوات سوريا الديمقراطية" في الرقة، وكذلك تفعل القبائل العربية في المدينة ومحيطها.

ما أهمية معركة الرقة؟ وهل العيش المشترك العربي الكردي أمام امتحان جديد في سوريا؟ وما وقع الخلاف بين قطر من جهة والمملكة السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين ومصر، كبرى الدول العربية، من جهة أخرى على النزاع السوري؟ أسئلة طرحتها على الناشط الكندي السوري الأستاذ عماد الظواهرة، رئيس "المنتدى الديمقراطي السوري الكندي" والمدير العام لـ"منظمة مسار من أجل الديمقراطية والحداثة" في مونتريال.

(أ ف ب / رويترز / فرانس 24)