الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي مهتمة بالنظام الفدرالي الكندي

أعربت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي عن اهتمامها بالنظام الفدرالي الكندي خلال لقائها أمس رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في أوتاوا.

وترغب أونغ سان سو تشي بأن تجعل من بورما، التي ينتمي سكانها إلى 130 مجموعة إثنية، دولة فدرالية.

"أنا مسرورة لكوني هنا، وبصورة خاصة لدراسة النظام الفدرالي الكندي لأنه ما نسعى لبلوغه"، أكدت الزعيمة البورمية، الحائزة على جائزة نوبل للسلام وعلى الجنسية الكندية الفخرية عام 2007 عندما كانت معتقلة في بلادها بسبب نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

مشهد من شارع تجاري في رانغون، عاصمة بورما (أرشيف) © Radio-Canada / Lynda Paquette et Martin Parent

لكن النظام الفدرالي لم يكن في رأس أولويات رئيس الحكومة الكندية خلال لقائه الزعيمة البورمية أمس، كما أفادت وكالة الصحافة الكندية. فقد آثر ترودو التركيز على حقوق الإنسان والديمقراطية خلال اجتماعه بضيفته.

وأعلن ترودو عن مساعدة إنسانية لبورما بقيمة 8,8 ملايين دولار كندي بهدف "حماية حقوق الإنسان (...) وتعزيز مشاركة المرأة في مسيرة السلام" في هذا البلد الآسيوي.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)