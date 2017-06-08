منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذر كندا من الطفرة العقارية

أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) السلطات الكندية بفعل المزيد من أجل الحد من المخاطر المتصلة بالطفرة العقارية لديها، لاسيما في سوقيْ تورونتو وفانكوفر.

وأسوة بما اقترحته مؤسسات دولية أخرى من قبلها، من بينها صندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت، دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أوتاوا لتشديد الاجراءات التي وضعتها العام الماضي والتي تتضمن معايير جديدة فُرضت على مانحي القروض العقارية وشركات التأمين من مخاطر عدم تسديد الديون.

مخاطر تصحيح عقاري في سوقيْ فانكوفر وتورونتو حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية © CBC

وشككت المنظمة التي تضم 35 دولة من بينها كندا في فعالية الضريبة العقارية الإضافية التي فرضتها حكومة مقاطعة أونتاريو الليبرالية على الشارين الأجانب في تورونتو الكبرى، كبرى مدن المقاطعة وكندا، للحد من ارتفاع اسعار العقارات.

(و ص ك)