كيبيك: عدد أماكن العبادة يتراجع

يسجّل عدد أماكن العبادة تراجعا ملحوظا في كيبيك منذ العام 2011.

وتسارعت وتيرة إقفال أماكن العبادة منذ عام 2011 مقارنة بالفترة الممتدّة بين عامي 2006 و2010 .

ففي حين كان يتمّ إقفال 31 مكان عبادة في العام الواحد، ارتفع العدد إلى 40 مكان عبادة.

ومنذ العام 2003، تمّ إقفال 500 من أصل 2751 من أماكن العبادة، أو تغيير وجهة استخدامها أو بيعها أو تدميرها.

وهذا يعادل 18 بالمئة من مجموع أماكن العبادة في كيبيك حسب جوسلان غرو مدير مجلس التراث الديني.

وترتفع نسبة اماكن العبادة التي يتمّ تغيير وجهة استعمالها في مونتريال وفي منطقتي استري ومونتريجي .

وتراجعت منذ عام 2013 قيمة المساعدات التي تقدّمها الحكومة الكيبيكيّة لترميم أماكن العبادة.

"كما في كافّة القطاعات، كان لا بدّ من القيام بجهود ماليّة لتحقيق التوازن في الموازنة. واليوم وقد تمّ تمّ تحقيق التوازن، أصبح لدينا هامش مناورة. وسنقوم بإعلانات سارّة في ما يخصّ التراث الديني"

- وزير الثقافة الكيبيكي لوك فورتان.

وكان عمدة كيبيك ريجيس لابوم قد أعلن عن رصد 15 مليون دولار لترميم 8 كنائس في المدينة، وهي عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم نفسه.

وطلب العمدة من الحكومة الكيبيكيّة تقديم ضعف هذا المبلغ.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)