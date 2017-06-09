جزيرة الأمير ادوارد: المقاطعة مهد الاتّحاديّة الكنديّة

وافقت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الكندي على مبادرة تهدف للاعتراف بمقاطعة جزيرة الأمير ادوارد كمهد الاتّحاديّة الكنديّة.

وقدّمت المبادرة ديان غريفين عضو مجلس الشيوخ المستقلّة عن المقاطعة.

وأشارت غريفين إلى أنّ المؤتمر الذي انعقد عام 1864 في مدينة شارلوتاون عاصمة المقاطعة، أسّس لولادة الاتّحاديّة الكنديّة بصورة رسميّة، رغم أنّ مؤتمرات ولقاءات أخرى قد أعقبته.

ويقول المؤرّخ اد ماكدونالد من جامعة الأمير ادوارد إنّ الاعتراف بالمقاطعة على أنّها مهد الاتّحادية الكنديّة يرتدي أهميّة كبيرة بالنسبة لتدريس تاريخ كندا وأيضا بالنسبة للسياحة.

مجلس الشيوخ الكندي في اوتاوا © Chris Wattie / Reuters

وأضاف بأنّ الناس يستغربون عندما يدركون أنّ كندا لم تنشأ على أثر حروب كما هي العادة في أغلب الأحيان، ولكن من خلال التوقيع على اتّفاق لإنشائها.

وكانت جزيرة الأمير ادوارد المستوطنة البريطانيّة السابعة التي انضمّت للاتّحاديّة الكنديّة، وكان ذلك عام 1873، بعد 9 سنوات على مؤتمر شارلوتاون.

وأقرّت اللجنة مشروع القانون وأرسلته إلى مجلس الشيوخ لمناقشته.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)