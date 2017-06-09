.شعار حزب المحافظين المعارض حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي

.شعار حزب المحافظين المعارض حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي
Photo Credit: PC / La Presse canadienne/Nathan Denette

حزب المحافظين : من سرب اللائحة بأسماء أعضاء الحزب

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الجمعة 9 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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يحقق حزب المحافظين المعارض في احتمال أن يكون منظمو حملة المرشح لزعامة الحزب براد تروست مصدرا للكشف عن لائحة بأسماء أعضاء الحزب.

وكان مدير حملة تروست قد أكّد بأن تحقيقا من قبلهم "أي منظمو حملة تروست" لم ينجح حتى الآن في اكتشاف كيفية وصول اللائحة إلى الجمعية الكندية للأسلحة النارية (NFA)

الزعيم الجديد لحزب المحافظين أندرو شير
الزعيم الجديد لحزب المحافظين أندرو شير © Liam Richards/Canadian Press

وكان أعضاء في حزب المحافظين قد اشتكوا كون الجمعية الكندية للأسلحة النارية قد اتصلت بهم في أعقاب ختام الحملة الانتخابية التي أسفرت عن انتخاب أندرو شير زعيما للحزب معتبرين أن الجمعية المذكورة لم تتمكن من الحصول على أسمائهم دون الاطلاع على لائحة بكامل أعضاء الحزب.

وأكّد مدير الحملة الانتخابية لتروست أن القضية أخذت على محمل الجد غير أن فحصا للأنظمة الداخلية للحزب لم يكشف عن أي عنصر يشير إلى أن اللائحة كان مصدرها فريق حملتهم أي حملة تروست.

وأوضح مدير الحملة بن آمي أن القضية نقلت إلى الحزب مطلع الأسبوع غير أن المسؤولين لم يجدوا الوقت اللازم لمعالجة الموضوع.

من جهته أكّد الناطق باسم حزب المحافظين كوري هان أن القضية هي حاليا بين أيدي اللجنة المنظمة لسباق الزعامة.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)

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فئة سياسة، مجتمع

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