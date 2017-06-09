دور ريادي لكندا في المساواة بين الجنسين على المستوى الدولي

تطلق الحكومة الكندية سياستها الدولية الجديدة للتوعية لاحترام المرأة والمساهمة في تحقيق حياة أفضل للنساء في الدول التي تنشر فيها أنشطة للمساعدة الدولية.

وتقول وزيرة التنمية الدولية ماري كلود بيبو إن هذه السياسة ستسمح لكندا بأن تحتل دورا رياديا في مجال المساواة بين الجنسين في برامج المساعدات التي تعتمدها.

وزيرة التنمية الدولية ماري كلود بيبيو © موقع راديو كندا

وتعتبر الحكومة الكندية أن التوعية للمساواة بين الجنسين وسيلة قوية وفاعلة لتخفيف الفقر لأنه في حال توفر الاحترام والحماية للنساء والفتيات فسيكون لهن دور فاعل في حياة مجتمعاتهن.

وأكّد بيان للوزيرة بيبو على دور المساواة التي ستكون هدفا للحكومة تتضمنه كافة برامج المساعدة الكندية الدولية.

وبالمناسبة أعلنت الوزيرة عن تخصيص برنامج حول صوت المرأة ودورها القيادي بميزانية قدرها 150 مليون دولار على مدى خمس سنوات.

ويهدف إجراء الحكومة الكندية لتلبية احتياجات منظمات نسائية محلية في الدول النامية التي تجهد في نشر حقوق النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)