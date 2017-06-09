شجرة الزيتون وشجرة الخوخ: خواطر مهاجرَين ورحلة في تجربتهما

شجرة الزيتون وشجرة الخوخ: عنوان اختاره الكاتبان جاكلين معتوق أبو شهلا وفرنسيس لاغاسي لكتاب موقّع باسميهما.

والكتاب الصادر عن دار النشر Les écrits francs ثمرة جهود مشتركة وتعاون اكاديمي وتقارب فكري بين الكنديّة اللبنانيّة جاكلين معتوق أبو شهلا والكندي من مقاطعة كيبيك فرنسيس لاغاسي.

وقد زاول الكاتبان التدريس في جامعة مونتريال، وتربط بينهما مجموعة من الجوامع المشتركة.

فالكاتبة هاجرت من وطنها لبنان وكان عليها أن تتأقلم مع مجتمع جديد مختلف على اكثر من صعيد عن المجتمع الذي وُلدت وكبُرت فيه.

والكاتب ترك منطقته في شرق مقاطعة كيبيك في "هجرة داخليّة" إلى مدينة مونتريال وكان عليه أيضا أن يتأقلم مع عادات المدينة التي تعجّ بالنشاط والحيويّة خلافا لقريته الصغيرة الهادئة.

كتاب شجرة الزيتون وشجرة الخوخ © Les écrits francs s.a.

مشاعر الغربة والدهشة والاعجاب حينا، ومشاعر الاستغراب والتقارب والتفهّم أحيانا أخرى: ينقلنا الكتاب بين طيّات صفحاته بسلاسة وجدّيّة لا تغيب عنها روح الدعابة، بين ذكريات وعادات وتأمّلات من لبنان وكيبيك.

وتقول جاكلين معتوق أبو شهلا إنّها غادرت لبنان وفي القلب غصّة، وينتابها شعور بالذنب تجاه كلّ الأهل والأصدقاء وكلّ الذين تركتهم وابتعدت عنهم.

ويقول فرانسيس لاغاسي إنّ لكلّ منّا لهجته التي تلازمه مهما تنقّل وليست دوما اللهجة المناسبة.

الكاتبة الكنديّة اللبنانيّة جاكلين معتوق أبو شهلا والكاتب الكندي الكيبيكي فرانسيس لاغاسي كانا صباح اليوم في استديو القسم العربي وأجريت معهما حديثا حول الكتاب وما دفعهما لكتابته معا.