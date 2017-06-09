الزعيم المرحلي السابق للكتلة الكيبكية ريال فورتان الذي انطلقت الأزمة بسببه

الزعيم المرحلي السابق للكتلة الكيبكية ريال فورتان الذي انطلقت الأزمة بسببه
Photo Credit: Radio-Canada

الكتلة الكيبكية: هل حلّت الاعتذارات المتبادلة أزمتها الداخلية؟

من إعداد سمير بدوي | barid@rcinet.ca
الجمعة 9 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تجري مساع حثيثة لاحتواء الأزمة التي انفجرت داخل الكتلة الكيبكية الاستقلالية النزعة وهي حزب معارض في مجلس العموم الكندي بزعامة مارتين ويليت منتصف الأسبوع الماضي بعد تسريب معلومات أضرت بسمعة زعيم الحزب المؤقت السابق ريال فورتان على يد مدير مكتب ويليت السابق لوي فيليب دوبوا.

يشار إلى أن دوبوا أقيل وتم استبداله بمدير مكتب جديد من قبل ويليت.

وأعلنت زعيمة الحزب مارتين ويليت عقب خروج نواب الحزب من اجتماع بزعامتها دعت إليه في العاصمة أوتاوا بأن الكتلة الكيبكية موحدة وأن الأزمة أصبحت من الماضي.

زعيمة الكتلة الكيبيكية مارتين ويليت
زعيمة الكتلة الكيبيكية مارتين ويليت © SIMON NAKONECHNY

وأكّدت ويليت بأن المجتمعين شاركوا في مناقشات بناءة وعملوا يدا بيد وهذا ما سيجري في المستقبل قبل أن تقدم اعتذارها لزعيم الحزب المرحلي السابق ريال فورتان:

من جهته أعرب النائب عن الكتلة الكيبكية الزعيم المرحلي السابق ريال فورتان قبول الاعتذار والعمل بيد واحدة تحت زعامة ويليت.

من جهته أكّد النائب غبريال سانت ماري وهو من مجموعة "النواب السبعة المؤيدين لفورتان" أن الكتلة موحدة وأن مارتين ويليت هي زعيمة الكتلة وأن الكتلة باستطاعتها تحقيق الكثير.

يشار إلى أن مارتين ويليت كانت قد لجأت إلى لهجة تهديدية قبل بدء اجتماع النواب طالبة من بعضهم التخلي عن ممارسة التشويش وأن نهاية الفرصة حانت وما على النواب الا الاختيار

وحاولت "مجموعة السبع" أن تفهم زعيمة الحزب أنه من الضرروي أخذ موافقهم قبل تكليف نواب في الكتلة بمسؤوليات وهو ما رفضته مارتين ويليت

من جهته النائب في الكتلة الكيبكية ماريو بوليو يعتبر بإن صلب القضية يكمن بوجود نواب لا يقبلون بانتخابها زعيمة للكتلة.

زعيم الحزب الكيبكي زعيم المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية في كيبك جان فرنسوا ليزيه مع نواب حزبه
زعيم الحزب الكيبكي زعيم المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية في كيبك جان فرنسوا ليزيه مع نواب حزبه © PC/La Presse canadienne / Jacques Boissinot

من جهته زعيم الحزب الكيبكي الاستقلالي النزعة زعيم المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية برلمان كيبك جان فرنسوا ليزيه أكّد على أهمية عمل نواب الكتلة الكيبكية من أجل مصالح كيبك مؤكد أنهم متضامنون لصالح الكيبكيين الذين يمثلونهم.

يشار إلى أن الاتجاه المدافع عن فكرة استقلال كيبك عن الفدرالية الكندية فقد الكثير في استطلاعات الرأي كما أن اقتراح جان فرنسوا ليزيه بالتعاون والتنسيق مع حزب التضامن الكيبكي لم يلق ترحيبا حارا من مسؤولي الحزب يضاف إلى ذلك الأزمة الحالية التي تمر بها الكتلة الكيبيكية الاستقلالية النزعة كل هذه العوامل دفعت زعيمة الكتلة الكيبكة مارتين ويليت للتخفيف من لهجتها والدعوة للتضامن كما أن دعوة ليزيه اعتمدت المنحى نفسه أي الدعوة للتضامن في وجه الحزب الليبرالي بزعامة جوستان ترودو الذي لا يخدم مصالح الكيبكيين حسب اعتقاده.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)

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