العراق: مجازر “داعش” متواصلة وقلق متزايد من انفصال الأكراد

سقط 30 قتيلاً على الأقل و35 جريحاً عند مدخل سوق مدينة المسيب في وسط العراق صباح اليوم في هجوم انتحاري تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش").

وسقط هؤلاء الضحايا فيما تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح على وشك خسارة مواقعه الأخيرة في الموصل، ثانية كبريات مدن العراق، وفيما كانت طهران تشيّع قتلى الهجوميْن اللذيْن استهدفا يوم الأربعاء مبنى البرلمان وضريح الإمام الراحل آيةِ الله الخميني، وهما أولُ هجوميْن للتنظيم الجهادي التكفيري نفسه في إيران.

مقانلون من البشمركة الكردية في بعشيقة، شمال شرق الموصل في شمال العراق (أرشيف) © Thaier Al-Sudani / Reuters

وفي مجال آخر يسود العراق خلاف حول استفتاء على استقلال الأكراد تنوي حكومة إقليم كردستان إجراءَه في 25 أيلول (سبتمبر) المقبل. فالحكومة العراقية ترى أن أي قرار يخص مستقبل البلاد هو قرار عراقي ولا يخص طرفاً دون غيرِه. كما حذرت تركيا من إجراء الاستفتاء. "سيادة أراضي العراق ووحدته السياسية هما من المبادئ الأساسية لسياسة تركيا العراقية" أكدت وزارة الخارجية التركية اليوم.

حاورتُ الناشط الكندي العراقي الدكتور عمّار حسين صبيح حول التطورات المتصلة بوطنه الأم.

(أ ف ب / رويترز)