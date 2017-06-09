كندا: 55 ألف وظيفة جديدة في أيار (مايو)

أوجدت سوق العمل الكندية 55 ألف وظيفة جديدة في محصلة صافية في أيار (مايو) الفائت، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون 15 ألف وظيفة جديدة فقط في الشهر المذكور.

وما زاد من إيجابية بيانات العمل هو أن السوق أوجدت 77 ألف وظيفة جديدة بدوام كامل.

سيدة تبحث عن عمل في الإعلانات المبوبة في إحدى الصحف (أرشيف) © IStock

لكن رغم ذلك ارتفع معدل البطالة، وإن بـ0,1 نقطة مئوية فقط، ليبلغ 6,6%. ومرد ذلك هو الارتفاع الكبير في عدد الباحثين عن عمل، حسب وكالة الإحصاء.

كما تفيد البيانات الصادرة اليوم أن كندا أوجدت 317 ألف وظيفة جديدة في محصلة صافية في فترة الـ12 شهراً المنتهية في أيار (مايو) الفائت. وهذا أفضل أداء لسوق العمل الكندية لفترة 12 شهراً متتالية منذ شباط (فبراير) 2013.

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)