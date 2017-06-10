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أرقام الأسبوع المنتهي السبت 10-06-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
السبت 10 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أرقام الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وسمير بدوي وفادي الهاروني.

نقدّم من خلال البرنامج مجموعة من الأخبار في أرقام، تتمحور حول قضايا متفرّقة لفتت انتباهنا.

بعد الهوكي على الجليد: الهوكي على الطريق له محبّوه:

شارك الآلاف من محبّي رياضة الهوكي في كندا في مباراة ضخمة للهوكي على الطرقات في إطار "ليلة الهوكي في كندا".

وشارك 227 فريقا يضمّ ما يزيد على 1500 لاعب في مباريات جرت في العاصمة اوتاوا وفي مقاطعتي كيبيك واونتاريو.

وتقابل 4 لاعبين من كلّ فريق بمن فيهم حارس المرمى مع 4 لاعبين من فريق منافس.

لاعبون يمارسون رياضة الهوكي على الطريق/Radio-Canada

لاعبون يمارسون رياضة الهوكي على الطريق/Radio-Canada

ويقول ماثيو بويل مدير العمليّات في "ليلة الهوكي في كندا" إنّ المنافسة كانت قويّة لا سيّما وأنّ الفائزين يحصلون على ميداليّات.

"يمكن الفوز بجوائز وميداليّات ولكنّ الجميع يلعبون من أجل الكرامة" قال ماثيو بويل.

ويشارك في المباريات لاعبون  محترفون من الاتّحاد الوطني للهوكي .

كلود بلوندو أحد المشاركين في مباريات الهوكي على الطريق/: Radio-Canada

وتتنقّل المباريات في 12 مدينة كنديّة ويكون مسك الختام في مدينة ماونت بيرل Mount Pearl في مقاطعة نيوفاوندلاند  ولبرادور في أقصى الشرق الكنديّ المطلّ على الأطلسيّ في 24 و25 حزيران يونيو الجاري.

وهذه هي المرّة العاشرة التي يجري فيها تنظيم المباريات في اوتاوا.

مليون دولار غرامات غير مدفوعة لبلدية مونتريال عن تأخير إعادة الكتب المستعارة 

مليون دولار تقريبا قيمة الغرامات غير المدفوعة عن تأخير إعادة كتب ووثائق مستعارة من قبل أشخاص من المكتبات التابعة لبلدية مونتريال وهي كتب ووثائق تعود ملكيتها لهذه المكتبات ولم تعد إليها حتى الآن.

وأعربت بلدية مونتريال عن استعدادها لإلغاء مبلغ المليون دولار عن عاتق المتأخرين مع الإشارة إلى أنه يغطي كافة غرامات التأخير منذ عام تسعة وتسعين.

كتب معروضة في مكتبة تنتظر قراء
كتب معروضة في مكتبة تنتظر قراء

والشرط الذي تفرضه بلدية مدينة مونتريال لإلغاء غرامات التأخير ومهما كانت مدة التأخير أسبوعا أو عدة سنوات فإن على المستعيرين أن يعيدوا هذه الكتب والوثائق المستعارة في مهلة أقصاها الثاني والعشرين من الشهر الجاري ليستفيدوا من إلغاء الغرامات المتوجبة عليهم.

يشار إلى أنه منذ سنتين تقريبا زاد مجموع غرامات التأخير نحوا من مئتين وسبعة وسبعين ألف دولار ليضاف على ما كان عليه في عام 2015 أي ما يقرب سبعمئة ألف دولار.

وتأمل بلدية مدينة مونتريال عبر هذا العفو عودة هؤلاء المتأخرين إلى مكتبات المدينة بعد أن هجروها بسبب عدم دفع الغرامات المتوجبة عليهم لأن عدم دفع غرامة متوجبة يمنع استعارة كتاب جديد حتى تسديد الغرامة غير المدفوعة.

حاملة حاويات في مرفأ فانكوفر في غرب كندا (أرشيف)
حاملة حاويات في مرفأ فانكوفر في غرب كندا (أرشيف) © Radio-Canada/Philippe Moulier

خمسة مليارات.
بالدولارات.
هذا ما بلغه الفائض التجاري لصالح كندا في تبادلاتها مع الولايات المتحدة في نيسان (أبريل) الفائت، مرتفعاً من 3,4 مليارات دولار في الشهر الذي سبق، أي آذار (مارس).

وهذا أعلى سقف يبلغه الفائض لصالح لكندا مع شريكها التجاري الأول منذ ثلاث سنوات.

وارتفعت الصادرات الكندية إلى السوق الأميركية بنسبة 5,4% في نيسان (أبريل) لتبلغ قيمتها ستة وثلاثين مليار دولار فاصل واحد، ما يُعتبر سقفاً قياسياً، فيما ارتفعت قيمة المستوردات الكندية من جارتها الجنوبية بنسبة 1,1% لتبلغ 31,1 مليار دولار.

ويرى الخبراء أن ارتفاع الفائض التجاري لصالح كندا إلى هذا المستوى قد يعطي حججاً إضافية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي ترغب في تسليط الضوء على اختلال التوازن التجاري مع كندا من أجل تعديل السياسات التجارية الأميركية، ومن ضمن ذلك إعادة التفاوض حول اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) الذي يضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وعلى الصعيد العالمي تراجع العجز في الميزان التجاري الكندي في نيسان (أبريل) إلى 370 مليون دولار بعد بلوغه تسعَ مئةٍ وستةً وثلاثين مليون دولار في آذار (مارس).

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فئة أرقام الأسبوع، إقتصاد، رياضة، مجتمع

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