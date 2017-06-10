تطبيق جديد في فيسبوك يوفرتخفيضات هامة على أسعار تذاكرالطيران

نحن على عتبة العطلة الصيفية السنوية ومن بين المشاغل التي تواجه المسافرين أسعار تذاكر الطيران خاصة خلال الصيف. خدمة حديثة ،أطلق عليها اسم Tomo، في تطبيق مسنجر لفيسبوك تبحث عن أرخص اسعار تذاكر الطيران للمسافرين. وتقوم الخدمة بارسال اشعارات الية الى المسافرين عندما تجد تخفيضات ملموسة قد تصل إلى 50% من قيمة التذكرة.

ويكفي للمستخدم ادخال في نافذة الحوار الوجهة المقصودة مع تاريخ السفر. ويقوم بعدها

Tomo

بمحاورة المستخدم طالبا بعض التوضيحات مثل الميزانية المخصصة للرحلة. وتنشر بعد ذلك

Tomo

النتائج الأولية للبحث مع إمكانية الحصول على اشعارات لتخفيضات أخرى في حالة ما كانت الأسعار المقترحة غير مرضية.

ويمكن أيضا الحجز مباشرة وشراء التذكرة عبر Tomo.

زبير الجازي