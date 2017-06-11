من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبوصعب

من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبوصعب
Photo Credit: راديو كندا الدولي/RCI

بلا حدود ليوم الأحد 11-06-2017

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الأحد 11 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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هذه الحلقة من برنامج بلا حدود من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وسمير بدوي.  يقدّم البرنامج مجموعة من تقاريرنا الأسبوعيّة التي تتناول شؤونا كنديّة ودوليّة.

مي أبو صعب تتحدّث في تقريرها عن السياسة الخارجيّة الكنديّة والأولويّات التي حدّدتها الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو.

وقد عرضت وزيرة الخارجيّة كريستيا فريلاند هذه الأولويّات أمام مجلس العموم الكندي.

وتحدّثت فريلاند عن دور أكبر لكندا على الساحة الدوليّة في ظلّ نظام متعدّد الأقطاب.

وأشارت إلى تغيير في الدور الأميركي على الساحة الدوليّة وأعربت عن رفضها السياسات التي تنتهجها الادارة الاميركيّة ولكن دون أن تسمّي الرئيس دونالد ترامب بالاسم.

وفي حديث لتلفزيون سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة، قالت فريلاند إنّ كندا قوّة وسطى وتستفيد من النظام العالمي وعليها أن تعزّز دورها فيه.

وأكّدت أنّ المفاوضات التجاريّة تكون صعبة بالاجمال، وأثنت على حنكة المفاوضين الكنديّين وذكائهم وقدرتهم على التفاوض بما يضمن مصالح كندا.

وزيرة الخارجيّة الكنديّة تعرض سياسة اوتاوا الخارجيّة في مجلس العموم في 6-6-2017/(Sean Kilpatrick/PC

وزيرة الخارجيّة الكنديّة تعرض سياسة اوتاوا الخارجيّة في مجلس العموم في 6-6-2017/(Sean Kilpatrick/PC

سباق سيارات مونتريال: هل يزيد الطلب على الدعارة؟

رغم أن عدد الإعلانات الصغيرة بالنسبة  لبائعات الهوى يتضاعف بل يزيد ثلاث مرات أوأكثر أيضا خلال سباق سيارات فورمولا واحد في مونتريال فإن الشرطة الكندية تؤكد من جهتها أنها ليست المناسبة الوحيدة التي تزيد فيها الدعارة في مونتريال.

هناك زيادة واضحة لعروض الدعارة خلال الأحداث الهامة والاحتفالات والعروض والبطولات الرياضية والمؤتمرات على سبيل المثال مناسبة سباق السيارات فورمولا واحد لجائزة مونتريال الكبرى.

هذا يعني أن الشرطة الكندية تعير اهتماما خاصا لسباق الجائزة الكبرى لكندا الذي يجري في مدينة مونتريال وتقول الناطقة باسم الشرطة الكندية السرجنت كميل هابل:

إنها الأحداث الكبرى التي يصاحبها طلب كبير على الدعارة. من جهتنا نركز بشكل خاص على سباق الجائزة الكبرى الذي يجري في مونتريال حيث يرتفع الطلب كثيرا على الدعارة.

وتؤكد السرجنت هابل على أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية الأميركية وخدمات الحدود للحد من انتقال ظاهرة الدعارة بين الحدود.

من جهتها تعارض منظمة ستيلا  STELLA التي تدافع عن حقوق عاملات الجنس الفكرة السائدة بأن هناك ارتفاعا كبيرا للدعارة والاستغلال الجنسي وتجارة الرقيق خلال نهاية الأسبوع الذي يجري فيه سباق سيارات فورمولا ةاحد في مونتريال.

وتقول ساندرا ويسلي المديرة العامة للمنظمة: "إنه من باب الإثارة الربط بين صور تمثل بغض النساء وأحداث رياضية موجهة بشكل خاص للرجال وعمل الجنس. في الواقع هناك فئات متعددة من عاملات الجنس لمختلف أنواع الزبائن".

وتؤكد ساندرا ويسلي أن دراسات أكّدت أن لا علاقة مؤكدة بين الدعارة والأحداث الرياضية.

في عام 2007 ، المجموعة المتعددة المناهج حول الجريمة بإشراف مجلس أوروبا قدم تقريرا حول كأس العالم لكرة القدم لعام 2006 في ألمانيا  وكان رقم أربعين ألف بائعة هوى من بلدان متفرقة جرى تداوله غير أن السلطات الألمانية لم تتحدث عن سوى خمس خالات استغلال جنسي خلال هذا الحدث الهام.

بائعتا هوى (عاملتا جنس) في شارع في مونتريال
بائعتا هوى (عاملتا جنس) في شارع في مونتريال © موقع راديو كندا

من جهتها منظمة الاستشارات لمكافحة الاستغلال الجنسي CLES تؤكد دون أي شك بزيادة الدعارة خلال الأحداث الهامة فتقول الناطقة باسمها:

يمكننا أن نسمي بالأسماء كافة الأحداث التي فيها تركيز رجالي مهم . الدعارة في مونتريال تجري دون توقف على مدى السنة.

ويقول وزير الأمن العام في كيبك مارتان كواتو عن تشدد حكومة كيبك تجاه القوادين المستغلين فيقول:

سنلجأ لأقصى العقوبات بحق المستغلين ليدفعوا ثمن ما اقترفت أيديهم

من جهتها تعتبر المديرة العامة لمركز المرأة في سادبوري شمال أونتاريو غايتان بارون أن استغلال هذه الأحداث مربح جدا فتقول:

إن هذه الأحداث مربحة جدا فالمستغلون سيقومون بجلب العديد من الأشخاص من عدة بلدان وأيضا من البلد المضيف للحدث لكن من الصعب إجاء أبحاث والخروج بنتائج أكيدة عن هذا الموضوع وهو عمل غير مشروع لكننا متأكدين بأنه يحدث كما يصاحبه الاتجار بالمخدرات وما سوى ذلك.

يشار إلى أن أجهزة الشرطة في مونتريال وفي كندا والولايات المتحدة تتخذ إجراءات مشددة خلال سباق الجائزة الكبرى لمونتريال للحؤول دون أنشطة الدعارة في مونتريال وتوعية الناس بالإضافة للقيام بتوقيف من يقومون بهذه الأنشطة المخالفة للقانون.

جندي إسرائيلي يقوم بالحراسة في حي رأس العامود في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران (يونيو) 1967، ويبدو في عمق الصورة مسجد قبة الصخرة (أرشيف)
جندي إسرائيلي يقوم بالحراسة في حي رأس العامود في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران (يونيو) 1967، ويبدو في عمق الصورة مسجد قبة الصخرة (أرشيف) © GI/أحمد غرابلي

هل من رؤية واضحة لدى إدارة ترامب حول اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟

اتفاق السلام الذي يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب رعايته بين الفلسطينيين والإسرائيليين كان محور مقال للعضو المؤسس في "الائتلاف الكندي المصري من أجل الديمقراطية" والرئيس السابق لمجلس إدارته إيهاب لطيّف نشره له موقع "هافينغتون بوست" بنسخته الكندية.

وكان الرئيس الأميركي قد قال قبل شهر ونيف "نريد إيجاد السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسوف نعمل على ذلك، وسوف نحققه". وجاء كلامه آنذاك في مؤتمر صحفي مشترك مع ضيفه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في البيت الأبيض.

فادي الهاروني حاور المهندس الأستاذ إيهاب لطيّف حول مقاله الذي نُشر في أعقاب جولة ترامب الشرق أوسطية التي تخللتها قمة عربية إسلامية أميركية في الرياض.

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فئة دولي، رياضة، سياسة، مجتمع

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