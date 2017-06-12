إعادة جثّة كندي لقي حتفه في سوريا

تمّت نهاية الأسبوع استعادة جثّة الشاب الكندي نازارينو تاسوني الذي لقي حتفه في سوريا حسبما قالت والدته.

وقد لقي نازاروني حتفه في ديسمبر كانون الأوّل الفائت عندما كان يقاتل تنظيم "الدولة الاسلاميّة" المعروف إعلاميّا باسم داعش، إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردي.

وتقول تينا مارتينو إنّها لم تشاهد جثّة ابنها لأنّ تابوته كان مختوما لدى وصوله إلى كندا.

وكان الشاب قد توجّه إلى العراق في حزيران يونيو الفائت وقال لعائلته إنّه يريد تعليم اللغة الانكليزيّة.

ولكنّه انضمّ إلى وحدات حماية الشعب الكردي التي أفادت أنّ نازاروني قُتل في الرقّة في سوريا في 21 كانون الأوّل ديسمبر.

وتمّ العثور على جثّته بعد ذلك بأشهر، في أيّار مايو الفائت.

وجرى تشريح الجثّة لكنّ والدة الشاب ما زالت لديها بعض الشكوك بهذا الشأن.

وقالت إنّ الجثّة المذكورة تبدو وكأنّها لشاب يكبر ابنها بعشر سنوات، ولون شعره مختلف وقامته أطول.

ومن المتوقّع أن يقوم مكتب المدّعي العام بتشريح الجثّة مرّة أخرى للتأكّد من هويّة صاحبها ومعرفة الأسباب التي أدّت إلى وفاته.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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