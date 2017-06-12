الفنّان فريد بيلران ومجموعة من الفنّانين يقدّمون الحفل الخيري في ترواريفيير/ Radio-Canada/Marie-Ève Trudel

الفنّان فريد بيلران ومجموعة من الفنّانين يقدّمون الحفل الخيري في ترواريفيير/ Radio-Canada/Marie-Ève Trudel

كيبيك: ضحايا الفيضانات “مغمورون بالحب”

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الإثنين 12 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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شاركت مجموعة من الفنّانين الكيبيكيّين في حفل خيري  بعنوان "مغمورون بالحبّ" جرى مساء الأحد في مدينة ترواريفيير وذهب ريعه لضحايا الفيضانات التي غمرت أجزاء من مقاطعة كيبيك خلال شهر أيّار مايو الماضي.

ووجّهت الفنّانة الكنديّة العالميّة سيلين ديون رسالة مسجّلة في مستهلّ الحفل ضمّنتها تحيّاتها وأمنياتها للجميع.

وتعاقب على الغناء نحو من 30 فنّانا وتمّ تزيين خشبة المسرح بأكياس من الرمل في تلميح إلى أكياس الرمل التي استُخدمت لمواجهة الفيضانات والحدّ من تقدّمها.

مشهد من الحضور في حفل تروا ريفيير الخيري/ Radio-Canada/Marie-Ève Trudel

مشهد من الحضور في حفل تروا ريفيير الخيري/ Radio-Canada/Marie-Ève Trudel

وتمّت دعوة عدد من ضحايا الفيضانات للصعود على خشبة المسرح، حيث تلقّوا "جوازات" للمشاركة في الحفل الذي سيجري في تروا ريفيير في الثامن من شهر تمّوز يوليو المقبل.

وقد نفذت 3500 بطاقة في أقلّ من 24 ساعة بعد طرحها في السوق  منتصف شهر أيّار مايو الماضي.

وفي ختام الحفل، قدّم المنظّمون شيكا بقيمة 87500 دولار إلى الصليب الأحمر الكندي لمساعدة ضحايا الفيضانات التي تأثّر بها 5 آلاف شخص في كيبيك.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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