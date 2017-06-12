كيبيك: ضحايا الفيضانات “مغمورون بالحب”

شاركت مجموعة من الفنّانين الكيبيكيّين في حفل خيري بعنوان "مغمورون بالحبّ" جرى مساء الأحد في مدينة ترواريفيير وذهب ريعه لضحايا الفيضانات التي غمرت أجزاء من مقاطعة كيبيك خلال شهر أيّار مايو الماضي.

ووجّهت الفنّانة الكنديّة العالميّة سيلين ديون رسالة مسجّلة في مستهلّ الحفل ضمّنتها تحيّاتها وأمنياتها للجميع.

وتعاقب على الغناء نحو من 30 فنّانا وتمّ تزيين خشبة المسرح بأكياس من الرمل في تلميح إلى أكياس الرمل التي استُخدمت لمواجهة الفيضانات والحدّ من تقدّمها.

وتمّت دعوة عدد من ضحايا الفيضانات للصعود على خشبة المسرح، حيث تلقّوا "جوازات" للمشاركة في الحفل الذي سيجري في تروا ريفيير في الثامن من شهر تمّوز يوليو المقبل.

وقد نفذت 3500 بطاقة في أقلّ من 24 ساعة بعد طرحها في السوق منتصف شهر أيّار مايو الماضي.

وفي ختام الحفل، قدّم المنظّمون شيكا بقيمة 87500 دولار إلى الصليب الأحمر الكندي لمساعدة ضحايا الفيضانات التي تأثّر بها 5 آلاف شخص في كيبيك.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)