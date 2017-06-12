المطالبة بتشديد القانون حول تضارب المصالح في نيوبرنزويك

طالب مفوض النزاهة في نيوبرنزيوك ألكسندر ديشين بتشديد القانون حول تضارب المصالح بما يسمح بتوضيح القواعد كما هي الحال في قضية الوزير فيكتور بودرو الذي كان شريكا في مخيم بالقرب من شاطىء بارليه في منطقة شدياق.

وكان المفوض ديشين قد نظر في قضية رفعت إليه حول الوزير فيكتور بودرو وتبين له بعد التدقيق في الملف أن الوزير ليس في وضعية تضارب مصالح رغم احتمال أن يكون هناك تضارب مصالح من حيث الشكل.

وزير الصحة في نيوبرزويك فيكتور بودرو © CBC

وأشار المفوض أن القانون المعول به في المقاطعة لا يعالج تضارب المصالح من حيث الشكل مقارنة بقوانين مماثلة معتمدة في مقاطعات أخرى.

يشار إلى أن الوزير بودرو انسحب من كافة المناقشات والقرارات التي تتعلق بالمنتزه المذكور رغم أن القانون لا يلزمه بذلك.

وأكّد المفوض ديشين أن مفوضين سابقين كانا قد طالبا بإدخال تعديل على القانون المعمول به حاليا ما يسمح بالأخذ بعين الاعتبار تضارب المصالح من حيث الشكل.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)