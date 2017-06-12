ربيعة الزهوري وابنها مجد يستقبلان اللاجئين في سوق المزارعين في مدينة انتيغونيش في مقاطعة نوفا سكوشا/UNHCR/Annie Sakkab

ربيعة الزهوري وابنها مجد يستقبلان اللاجئين في سوق المزارعين في مدينة انتيغونيش في مقاطعة نوفا سكوشا/UNHCR/Annie Sakkab

نوفا سكوشا: خدمات للمهاجرين ومتابعة خاصّة للاجئين

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الإثنين 12 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تعمل وكالة نوفا سكوشا للخدمات للمهاجرين على تقديم المساعدة للمهاجرين واللاجئين الواصلين حديثا إلى كندا.

وتعمل الوكالة في أكثر من مجال، بدءا من توفير خدمة التعليم مرورا بالمساعدة على توفير فرص العمل والانطلاق في عالم الأعمال، وصولا إلى المساعدة في الاستقرار والبحث عن مسكن وعن مدرسة للأولاد وما سوى ذلك من تحدّيات تواجه المهاجرين الواصلين إلى كندا.

وتعمل الوكالة منذ مايقارب أربعة عقود، وتنظّم العديد من الأنشطة التعليميّة والرياضيّة والترفيهيّة فضلا عن نشاطات زراعيّة وبيئيّة، يشارك فيها المهاجرون كلّ بما يتناسب مع ميوله وموهبته.

مهجه عاليه مديرة قسم التوظيف في وكالة الخدمات للمهاجرين في نوفا سكوشا/ مهجه عاليه

مهجه عاليه مديرة قسم التوظيف في وكالة الخدمات للمهاجرين في نوفا سكوشا/ مهجه عاليه

وتنظّم لقاءات حول العمل الطوعي والمجالات التي يمكن التطوّع فيها لمن يرغب في ذلك.

وعملت الوكالة في الآونة الأخيرة على مساعدة اللاجئين السوريّين لدى وصولهم إلى كندا.

وقد استقبلت كندا منذ وصول الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو في تشرين الثاني نوفمبر الفائت ما يزيد على 40 ألف لاجئ سوري.

ويتطلّب العمل مع اللاجئين متابعة خاصّة واهتماما شبه متواصل في الفترة التي تلي وصولهم إلى كندا كما تقول لي مديرة قسم التوظيف في الوكالة السيّدة مهجه عاليه التي تحدّثت للقسم العربي من هليفكس عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا.

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فئة هجرة ولجوء

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