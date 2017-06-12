مجلس الحزب الكيبكي: انفتاح أكبر على الجاليات الثقافية وتوسيع تمثيلها

في خضم الاستعداد للانتخابات المقبلة في مقاطعة كيبك التي ستجري مطلع شهر أكتوبر تشرين الأول العام المقبل أي يعد ما يقرب من سبعة عشر شهرا، أظهرت استطلاعات للرأي تراجع شعبية الحزب الكيبكي الاستقلالي النزعة لصالح حزب التحالف من أجل مستقبل كيبك بزعامة فرنسوا لوغو ومراوحة الحزب الليبرالي بزعامة فيليب كويار مكانه.

يضاف إلى ذلك رفض حزب التضامن الكيبكي اليد التي مدها إليه الحزب الكيبكي ما أثار حفيظة زعيم الحزب جان فرنسوا ليزيه وبعض نواب الحزب الكيبكي

زعيم الحزب الكيبيكي الاستقلالي النزعة جان فرنسوا ليزيه رغب من اجتماع المجلس الوطني للحزب نهاية الأسبوع شحذ همة أعضاء الحزب تمهيدا للانتخابات المقبلة في مقاطعة كيبك وركز على ثلاثة مواضيع وهي التعددية والشبيبة والبيئة

بول سان بيار بلاموندون مستشار جان فرنسوا ليزيه الذي قدم مقترحات لتجديد الحزب © PC / Ryan Remiorz

أما في ما يتعلق بالتعددية فقد رغب جان فرنسوا ليزيه فتح مجال أوسع داخل أجهزة الحزب لممثلين عن الجاليات الثقافية

يشار إلى أن زعيم الحزب الكيبكي الاستقلالي النزعة جان فرنسوا ليزيه تسهيلا للتقارب مع الجاليات الثقافية في المقاطعة عين مستشارة له بشخص إيفلين أبيتبول مهمتها تقريب الجاليات العرقية من الحزب وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات كما عبر عن رغبة الحزب بإنشاء لجنة حول التعددية لتكون هذه التعددية أكثر حيوية وأكثر وجودا وأن يكون هناك حوار دائم ومستمر مع تعددية أوسع لتشمل غير الملتزمين أيضا بفكرة استقلال كيبك عن الفدرالية الكندية

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)