مجلس الحزب الكيبكي: انفتاح أكبر على الجاليات الثقافية وتوسيع تمثيلها

في خضم الاستعداد للانتخابات المقبلة في مقاطعة كيبك التي ستجري مطلع شهر أكتوبر تشرين الأول العام المقبل أي يعد ما يقرب من سبعة عشر شهرا، أظهرت استطلاعات للرأي تراجع شعبية الحزب الكيبكي الاستقلالي النزعة لصالح حزب التحالف من أجل مستقبل كيبك بزعامة فرنسوا لوغو ومراوحة الحزب الليبرالي بزعامة فيليب كويار مكانه.
يضاف إلى ذلك رفض حزب التضامن الكيبكي اليد التي مدها إليه الحزب الكيبكي ما أثار حفيظة زعيم الحزب جان فرنسوا ليزيه وبعض نواب الحزب الكيبكي
زعيم الحزب الكيبيكي الاستقلالي النزعة جان فرنسوا ليزيه رغب من اجتماع المجلس الوطني للحزب نهاية الأسبوع شحذ همة أعضاء الحزب تمهيدا للانتخابات المقبلة في مقاطعة كيبك وركز على ثلاثة مواضيع وهي التعددية والشبيبة والبيئة
أما في ما يتعلق بالتعددية فقد رغب جان فرنسوا ليزيه فتح مجال أوسع داخل أجهزة الحزب لممثلين عن الجاليات الثقافية
يشار إلى أن زعيم الحزب الكيبكي الاستقلالي النزعة جان فرنسوا ليزيه تسهيلا للتقارب مع الجاليات الثقافية في المقاطعة عين مستشارة له بشخص إيفلين أبيتبول مهمتها تقريب الجاليات العرقية من الحزب وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات كما عبر عن رغبة الحزب بإنشاء لجنة حول التعددية لتكون هذه التعددية أكثر حيوية وأكثر وجودا وأن يكون هناك حوار دائم ومستمر مع تعددية أوسع لتشمل غير الملتزمين أيضا بفكرة استقلال كيبك عن الفدرالية الكندية
(راديو كندا/راديو كندا الدولي)استمعوا
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