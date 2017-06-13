اونتاريو: زيادة رواتب الموظّفين فاجأت النقابات العمّاليّة

عرضت حكومة اونتاريو برئاسة كاثلين وين زيادة مرتّبات موظّفي القطاع العام بنسبة 7،5 بالمئة وتجديد العقد الجماعي لمدّة 4 سنوات.

وفاجأ عرض الحكومة النقابات التي تمثّل 35 ألف موظّف من القطاع العام في المقاطعة.

وتقول النقابة إنّ عرض الحكومة يتضمّن العديد من التحسينات دون أن يطالب الموظّفين بتنازلات.

وسبق أن مدّدت الحكومة عقد العمل الجماعي للأساتذة وعمّال القطاع التربوي لمدّة سنتين.

ويرى البعض أنّ الحكومة الليبراليّة برئاسة كاثلين وين ترغب في تجنّب الدخول في مفاوضات مع نقابات العمّال في وقت بدأت فيه الاستعدادات للانتخابات التشريعيّة التي تجري في حزيران يونيو المقبل.

وطالما أكّدت رئيسة الحكومة على العلاقات الطيّبة بين المقاطعة والنقابات العمّاليّة واعتبرتها جيّدة لأبناء المقاطعة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)