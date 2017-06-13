رائدة الفضاء الكنديّة روبرتا بوندار

رائدة الفضاء الكنديّة روبرتا بوندار
Photo Credit: Agence spatiale canadienne

تكريم رائدة الفضاء الكنديّة روبرتا بوندار

من إعداد مي أبو صعب | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 13 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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تعتزم جامعة كاب بروتون Cap- Breton في مقاطعة نوفا سكوشا في الشرق الكندي تكريم رائدة الفضاء الكنديّة روبرتا بوندار.

وتمنح الجامعة شهادة دكتوراه فخريّة لطبيبة الأعصاب ورائدة الفضاء بعد 25 سنة على مشاركتها في مهمّة علميّة على متن سفينة الفضاء ديسكفري.

وتتلقّى روبرتا بوندار البالغة واحدا وسبعين عاما من العمر الشهادة الفخريّة في مراسم تجري في متحف بيل في مدينة سيدني في مقاطعة نوفا سكوشا في 22 تمّوز يوليو المقبل.

رائدة الفضاء الكنديّة روبرتا بوندار في حالة انعدام الوزن
رائدة الفضاء الكنديّة روبرتا بوندار في حالة انعدام الوزن © NASA

وتُعتبر روبرتا بوندار أوّل طبيبة أعصاب تشارك في مهمّة مع وكالة الفضاء الأميركيّة ناسا.

وشاركت في أبحاث حول تدفّق الدم إلى المخّ في ظروف الجاذبيّة الصغرى، وحول حالات مرضيّة أخرى.

ونالت بوندار عام 1989 شهادة دكتوراه فخرية من جامعة ماونت اليسون في مقاطعة نيوبرنزويك وأخرى من جامعة ماونت سانت فنسنت في نوفا سكوشا عام 1990.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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