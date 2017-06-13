أوسمة لكنديين لشجاعتهم والتزامهم الاجتماعي

يتسلم أكثر من خمسين كنديا بينهم عدد من الأكاديين أوسمة استحقاق من قبل حاكم كندا العام دافيد جونستون في مونكتون يوم الاثنين المقبل.

ومن بين هذه الأوسمة وسام الاستحقاق للشرطة وميدالية العمل التطوعي وأوسمة للشجاعة

ويمنح حاكم كندا العام دافيد جونستون وسام الشجاعة لثلاثة كنديين من نوفاسكوشيا هم جان فرنسوا مارتينو وجيمس ريتشاردز ودانيال ويلليس والكندي من مقاطعة أونتاريو صاموئيل غودرو.

بعض الأوسمة الكندية التي تكافىء شجاعة عناصر الشرطة © ICI Radio-Canada

يشار إلى أن المتميزين في تلك الفئة هم من أفراد الجيش الكندي الذين ساهموا في إنقاذ عدد من الأشخاص من مبنى كان يحترق في أنطاليا في تركيا.

يذكر أن العسكريين الكنديين كانوا في زيارة قصيرة على متن السفينة الحربية الكندية " تورنتو" ضمن تمرين عسكري بإشراف تركي شرق حوض البحر الأبيض المتوسط.

وسيحصل مارك سافوا وهو طبيب من مونكتون على وسام الشجاعة لمساعدته رجلا جريحا للوصول في أقصر مدة ممكنة وبأمان إلى مستشفى في كيبك.

هذا ويمنح حاكم كندا العام مجموعة من الأوسمة لأشحاص لانخراطهم في العمل التطوعي ومن بينهم ماكسويل غي أواتس من نيوبرنزويك الذي يعمل على حشد طاقات الكنديين منذ خمسة وعشرين عاما ضد الجوع.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)