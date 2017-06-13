تزويد شرطة مونتريال بمسدسات صعق كهربائي حديثة

سيتم تزويد شرطة مدينة مونتريال بخمسين مسدس صعق كهربائي من الجيل الثاني
وتمهيدا لذلك بدأت عملية تدريب عناصر شرطة المدينة على السلاح الجديد ما سيسمح لنحو من 525 عنصرا استخدام هذا النوع من مسدسات الصعق الكهربائي في وقت قريب جدا.
وتأمل قيادة شرطة المدينة التقيد بإحدى توصيات تقرير حول موت مشرد في شهر فبراير شباط 2014
وكان التقرير المذكور قد أوصى شرطة المدينة بزيادة عدد هذا النوع من الأسلحة معتبرا أن كمية مسدسات الصعق الكهربائي غير كافة في مدينة مثل مونتريال وخاصة في وسط المدينة حيث يوجد عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2015 كان هناك نحو من 75 مسدسا من هذا النوع في مونتريال من بينها 33 فقط على الأرض والباقي كانت قيد التصليح.
وللمقارنة كان في مدينة تورنتو نحو من 600 مسدس وأربعمئة في أوتاوا و200 في فانكوفر و168 في كالغاري و20 في لافال.
ويؤكد كبير المدربين فرنسوا لاندروفيل أن عناصر الشرطة متحمسة لفكرة استخدام هذا النوع من السلاح لتلافي قتل أشخاص.
(راديو كندا/راديو كندا الدولي)
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