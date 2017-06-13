تزويد شرطة مونتريال بمسدسات صعق كهربائي حديثة

سيتم تزويد شرطة مدينة مونتريال بخمسين مسدس صعق كهربائي من الجيل الثاني

وتمهيدا لذلك بدأت عملية تدريب عناصر شرطة المدينة على السلاح الجديد ما سيسمح لنحو من 525 عنصرا استخدام هذا النوع من مسدسات الصعق الكهربائي في وقت قريب جدا.

وتأمل قيادة شرطة المدينة التقيد بإحدى توصيات تقرير حول موت مشرد في شهر فبراير شباط 2014

الشرطة في مكان مقتل المشرد آلان ماغلوار في عام 2014 © موقع راديو كندا

وكان التقرير المذكور قد أوصى شرطة المدينة بزيادة عدد هذا النوع من الأسلحة معتبرا أن كمية مسدسات الصعق الكهربائي غير كافة في مدينة مثل مونتريال وخاصة في وسط المدينة حيث يوجد عدد كبير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عقلية.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2015 كان هناك نحو من 75 مسدسا من هذا النوع في مونتريال من بينها 33 فقط على الأرض والباقي كانت قيد التصليح.

وللمقارنة كان في مدينة تورنتو نحو من 600 مسدس وأربعمئة في أوتاوا و200 في فانكوفر و168 في كالغاري و20 في لافال.

ويؤكد كبير المدربين فرنسوا لاندروفيل أن عناصر الشرطة متحمسة لفكرة استخدام هذا النوع من السلاح لتلافي قتل أشخاص.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)