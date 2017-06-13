عبدل قديري: فنّان صاعد وموهبة موسيقيّة أكيدة

أحبّ الموسيقى منذ صغره وتربّى في كنف عائلة موسيقيّة وفّرت له فرصة تطوير موهبته في سنّ مبكّرة.

حقّق عبدل قديري النجاح في وطنه الأم المغرب، وانتقل بعد ذلك إلى مونتريال، وتابع دراسة الموسيقى في أكاديميّة التسجيلات الكنديّة Audio Recording Academy.

الموسيقى ميدان صعب، يتطلّب الصبر والوقت، وبدأت أجني ثمار جهودي قال الفنّان عبدل قديري.

ومن ثمار جهوده، فوزه بجائزة افروبوب في العالم Afropop Worldwide للموسيقى الافريقيّة وموسيقى افريقيا الشتات.

كما نال جائزة سيلي دور Syli d'Or لموسيقى العالم في إطار مهرجان ليالي افريقيا في مونتريال، الذي يقدّم نسخته الحادية والثلاثين هذه السنة.

يكتب عبدل قديري كلمات أغنياته ويلحّنها وفي رصيده ثمانية ألبومات.

يتميّز أسلوبه بالسلاسة ويمزج موسيقى الراي الشعبيّة بالموسيقى الحديثة فتنساب ألحانه بعذوبة ورقّة متناهية.

ويقدّم عبدل قديري للمرّة الأولى هذه السنة حفلا موسيقيّا في مهرجان ليالي افريقيا في الثاني والعشرين من تمّوز يوليو المقبل.

أجريت مقابلة مع الفنّان عبدل قديري وسألته أن يخبرنا عن مسيرته الفنيّة وطموحاته المستقبليّة.