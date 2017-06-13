منشآت لاستخراج النفط من الرمال الزفتية في مقاطعة ألبرتا في غرب كندا (أرشيف).

منشآت لاستخراج النفط من الرمال الزفتية في مقاطعة ألبرتا في غرب كندا (أرشيف).
Photo Credit: CP / Jeff McIntosh

توقع ارتفاع إنتاج كندا من النفط الخام بنسبة 33% عام 2030

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 13 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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توقعت "الجمعية الكندية لمنتجي النفط" (Canadian Association of Petroleum Producers) ارتفاع إنتاج كندا من النفط الخام بنسبة 33% عام 2030، بالرغم من أن الإعاقات التي تواجه مشاريع أنابيب نقل نفط ألبرتا شرقاً وغرباً والمنافسةَ على الاستثمار تهدد بالحد من نمو قطاع النفط مستقبلاً.

وجاء في التوقعات الأخيرة للجمعية أن إنتاج كندا من النفط الخام سيبلغ 5,12 ملايين برميل يومياً عام 2030، أي أكثر بـ3,85% من توقعاتها الصادرة العام الماضي ببلوغ الإنتاج 4,93 ملايين برميل يومياً في العام المذكور.

وقال اليوم رئيس الجمعية تيم ماكميلان إن العرض من النفط الكندي سيرتفع بنسبة 5% سنوياً لغاية عام 2020 قبل أن تتراجع نسبة ارتفاعه إلى 2% مع نهاية مشاريع الرمال الزفتية الرئيسية وتراجع الاستثمارات الجديدة في قطاع النفط جراء غموض السوق.

اثنان من عمال قطاع النفط في ألبرتا (أرشيف)
اثنان من عمال قطاع النفط في ألبرتا (أرشيف) © Associated Press

وتتوقع الجمعية تراجع الاستثمارات في مشاريع الرمال الزفتية إلى 15 مليار دولار العام الحالي، ليشكل ذلك ثالث تراجع سنوي لها على التوالي منذ سقف الـ34 مليار دولار الذي بلغته عام 2014.

يُشار إلى أن ألبرتا في غرب كندا هي أغنى مقاطعات البلاد بالنفط وأن معظم النفط المستخرج فيها يأتي من الرمال الزفتية.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

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