كندا: ارتفاع عدد جرائم الكراهية بأكثر من 5% عام 2015

ارتفع عدد جرائم الكراهية المُبلغ عنها في كندا عام 2015 بنسبة 5,17% عمّا بلغه في العام الذي سبق، أي 2014، حسبما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

وجاء في تقرير الوكالة أن عدد جرائم الكراهية المُبلغ عنها لأجهزة الشرطة في كندا والتي استهدفت مجموعة محددة بلغ 1362 حالة عام 2015، مقارنة بـ1295 حالة عام 2014.

ومن أصل هذا العدد الإجمالي كانت 48% من جرائم الكراهية في عام 2015 ذات طابع عنصري. وشكل السود الجالية الأكثر عرضة لتلك الجرائم العنصرية، وبلغ عددها 224، أي 16,45% من العدد الإجمالي، وتلاهم العرب بنسبة 7%، والجنوب آسيويون بنسبة 4%، فالسكان الأصليون والبيض من أصول أوروبية بنسبة 3% لكل من هاتيْن المجموعتيْن.

مسجد كولد ليك في ألبرتا في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، وتبدو على جدرانه العبارات التهجمية، قبل إزالتها، وعلى نوافذه ملصقات تدعو إلى محبة الجيران وضعها سكان المدينة من باب التعاطف والتضامن مع المسجد والمسلمين © Radio-Canada / Frazer Snowdon

وشكلت جرائم الكراهية ذات الطابع الديني 35% من إجمالي عدد جرائم الكراهية في 2015، وبلغ عددها 469 في السنة المذكورة، أي أكثر بـ40 حالة من عددها عام 2014.

وشكل اليهود المجموعة الدينية الأكثر استهدافاً عام 2015، إذ بلغ عدد جرائم الكراهية ضدهم 178 في العام المذكور متراجعاً من 213 عام 2014، وتلاهم المسلمون بـ159 جريمة كراهية استهدفتهم عام 2015 ولكن بزيادة 60,6% عن عدد الجرائم نفسها التي استهدفتهم عام 2014 والبالغ 99 حالة.

وبالتالي تكون 13,07% من مجمل جرائم الكراهية في كندا قد استهدفت اليهود عام 2015، مقابل 11,67% استهدفت المسلمين ونحو من 4% استهدفت المسيحيين الكاثوليك، كمجموعة محددة مستهدفة في الحالات الثلاث.