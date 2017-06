كندا: أسماء لامعة على لائحة المرشّحين لجوائز بولاريس للموسيقى

أعلنت اللجنة المنظّمة لحفل جوائز بولاريس الكنديّة للموسيقى لائحة الالبومات المرشّحة لنيل الجائزة التي تكرّم صنّاع الموسيقى الكنديّة عن البومات أصدروها.

وتضمّ اللائحة 40 مرشّحا من بينهم الفنّان الكندي العالمي الراحل ليونارد كوهين عن البومه بعنوان You want it darker (تريده قاتما أكثر)

والفنّان غورد داوني من فريق تراجيكلي هيب عن ألبومه بعنوان Secret Path (المسار السرّي).

كما وردت أسماء الفنّانين دريك و فايست و كارلي راي جيبسن وشارلوت داي ولسون وسواهم.

وتتناول العديد من الألبومات المرشّحة لنيل جائزة بولاريس سوء المعاملة التي تعرّض لها سكّان كندا الأصليّون.

وبولاريس واحدة من بين الجوائز العريقة التي تكرّم صنّاع الموسيقى في كندا.

ويجري حفل توزيع الجوائز في مدينة تورونتو في 18 أيلول سبتمبر المقبل.

