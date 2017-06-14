ريجاينا تلتزم بمحاربة العنصرية بحق السكان الأصليين

توصلت مدينة ريجاينا واتحاد الأمم الأوائل السيادية (FSIN) للتوقيع على اتفاق تلتزم بموجبه المدينة بمحاربة العنصرية التي تستهدف السكان الأصليين.

وأعلن الاتحاد أن مايكل فوجير هو العمدة الثاني الذي يوقع على اتفاق مصالحة بعد عمدة إلبوو وهي بلدة تقع على بعد مئة وتسعين كيلومترا شمال غرب العاصمة في شهر إبريل نيسان الماضي.

بوبي كامرون زعيم اتحاد السكان الأصليين FSIN © Albert Couillard/ICI Radio-Canada

ويلحظ الاتفاق إعداد الموظفين والتوعية للقضايا المتصلة بتاريخ شعوب السكان الأصليين وخاصة ملف المدارس الداخلية والاستيطان والحقوق المرتبطة بالمعاهدات.

وأشار عمدة ريجاينا مايكل فوجير إلى "أننا بصفتنا شركاء معاهدة فمن واجبنا أن نفهم تاريخ شعبينا".

من جهته أكذ زعيم اتحاد السكان الأصليين بوبي كامرون أن التعليم والتوعية أساسيان لمواجهة المشاكل المتصلة بالعنصرية التي تستهدف مجتمعاتنا.

وأعلن كامرون بالمناسبة " نقوم بذلك من أجل أجدادنا وأولادنا وأحفادنا وكل الذين سيأتون للوجود مستقبلا"

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)