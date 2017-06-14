قمة في إدمنتون لزيادة الشفافية في المعلومات العامة

انعقدت في مدينة إدمنتون قمة حول المعلومات العامة استمرت يومين شارك فيها نحو من 400 شخص يمثلون الحكومة وعالم الأعمال ومنظمات أهلية وضعت في مقدمة جدول أعمالها موضوع الشفافية وأهمية تبادل المعلومات الحكومية مع المواطنين بكل حرية.

من جهتها نوهت الشركات والمنظمات الأهلية بأهمية جعل الوصول لهذه المعلومات متوفرا للجميع من أجل التنمية الاقتصادية والحياة الديمقراطية.

عمدة مدينة إدمنتون دون إيفسون الذي رعى الاجتماع © CBC

وحسب مؤشر المدن التي تفتح معلوماتها للجميع احتلت مدينة إدمنتون المركز الأول في هذا المجال.

وأعلن ستيفان كونتري كبير محللي مدينة إدمنتون أنه لا يوجد ما تخفيه المدينة وما فتحنا للمعلومات أمام الجميع سوى لنظهر للملأ كيف نتخذ القرارات.

من جهته اعتبر جان نوي لاندري المدير العام لشركة لا تبغي الربح إن من هم مسؤولون عن المعلومات ليسوا في الوقت نفسهم مالكيها لأن دافع الضرائب يدفع من أجل هذه المعلومات.

وحذر لاندري من انفتاح شكلي ضمن الحكومات.

(راديو كندا/راديو كندا الدولي)