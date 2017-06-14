اوتاوا: المصارف الكنديّة الكبرى تدافع عن نفسها أمام مجلس العموم

تحدّثت مجموعة من كبار الموظّفين والكوادر يعملون لدى ستّة من كبريات المصارف الكنديّة أمام لجنة الماليّة في مجلس العموم الكندي.

وجاء مثولهم أمام مجلس العموم في أعقاب الأخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام بشأن ممارسات يقوم بها موظّفو المصارف بهدف تعزيز أرباح المصرف الذي يعملون لديه.

و نفوا الادّعاءات حول ممارسات وضغوط، وأكّدوا أنّ موظّفيهم يلتزمون بقواعد السلوك وأنّ الادارة تتعامل بجدّ مع كلّ من ينتهك هذه القواعد.

وكان تلفزيون سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة قد أجرى تحقيقا في شهر آذار مارس الفائت أشار فيه إلى ممارسات يقوم بها بعض موظّفي المصارف تحت ضغط الإدارة.

وتحدّث الموظّفون الذين لم يتمّ الكشف عن هويّاتهم عن ضغوط لزيادة مبيعات الخدمات ، وعن اللجوء إلى الخدعة أو الكذب أحيانا لتحقيق أهداف غير واقعيّة من المبيعات والحفاظ على وظائفهم كما أشار التحقيق الذي أجراه تلفزيون سي بي سي.

وقال البعض إنّهم كانوا مهدّدين بفقدان وظيفتهم في حال لم يحقّقوا سقفا معيّنا من المبيعات.

و نقلت سي بي سي عن أحد المتحدّثين أنّه أصيب بنوبة هلع عندما هدّدته المديرة بالقضاء على مهنته المصرفيّة في حال لم يحقّق الأرباح المتوقّعة منه.

ونقلت عن آخر ما سمعه من الإدارة من أنّ المال يهمّمها أكثر بكثير من الزبائن.

ونفى مدراء المصارف أمام لجنة مجلس العموم كلّ الادّعاءات حول الموضوع وأكّدوا أنّ المصارف تقوم بعملها وفق ما يتطابق وأصول القواعد المسلكيّة المعتمدة لديهم.

وترفع اللجنة تقريرها في وقت لاحق وترفع فيه توصياتها على ضوء النتائج التي تتوصّل إليها.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)