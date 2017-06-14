مضخات نفطية في ألبرتا في غرب كندا (أرشيف).

مضخات نفطية في ألبرتا في غرب كندا (أرشيف).
Photo Credit: CP / Larry MacDougal

سعر النفط في أدنى مستوى له في سبعة أشهر

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الأربعاء 14 يونيو, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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أغلق اليوم سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم تموز (يوليو) المقبل بتراجع 1,73 دولار أميركي ليبلغ 44,73 دولاراً أميركياً، وهو أدنى مستوى له منذ 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.

وجاء هذا التراجع مدفوعاً بالبيانات الصادرة اليوم عن إدارة معلومات الطاقة (Energy Information Administration) في الولايات المتحدة والتي جاء فيها أن مخزونات النفط الخام في هذا البلد، أكبر اقتصاد في العالم، تراجعت بمقدار 1,7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من حزيران (يونيو) الجاري، فيما كانت توقعات الخبراء تشير إلى تراجعها بمقدار 2,7 مليون برميل، وأن مخزونات البنزين ارتفعت بـ2,1 مليون برميل بينما كان الخبراء يتوقعون لها أن تنخفض بـ457 ألف برميل.

منشأة لشركة
منشأة لشركة "سينكرود" الكندية لاستخراج النفط من الرمال الزفتية في منطقة فورت ماكموري في شمال شرق مقاطعة ألبرتا في غرب كندا (أرشيف) © CP/Jason Franson

كما أن الوكالة الدولية للطاقة توقعت في تقريرها الشهري الصادر اليوم أن يرتفع إنتاج النفط في الدول غير المنتمية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بمقدار 700 ألف برميل يومياً هذه السنة و1,5 مليون برميل السنة المقبلة، ما قد يبطل خطة الأوبك الهادفة لدعم الأسعار من خلال تخفيض الإنتاج.

ودفع تراجع أسعار النفط المؤشر الرئيسي في بورصة تورونتو (S&P/TSX) المثقل بأسهم شركات الطاقة للإغلاق بتراجع 209,62 نقطة، أي بنسبة 1,36%، فبلغ مستواه 15171,13 نقطة.

يُشار إلى أن كندا بلد منتج للنفط ومصدّر صاف لهذه المادة.

(وكالة الصحافة الكندية / رويترز)

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