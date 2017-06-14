كندا: تعليم الترميز الحاسوبي والتكنولوجيا الرقمية لنصف مليون تلميذ

أعلنت الحكومة الكندية عن إطلاق برنامج جديد يهدف لتنمية المهارات في الترميز الحاسوبي والتكنولوجيا الرقمية لدى نصف مليون تلميذ في العاميْن المقبليْن.

وأعلن عن هذا البرنامج اليوم كل من وزير الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية نافديب بينز وزميلته وزيرة العلوم كريستي دانكن.

ورصدت حكومة جوستان ترودو الليبرالية 50 مليون دولار لهذا البرنامج الذي يستفيد منه نصف مليون تلميذ كندي من صف الروضة وحتى السنة الثانوية الأخيرة.

وزير الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية الكندي نافديب بينز (أرشيف) © CBC (هيئة الإذاعة الكندية)

"من أجل العمل في المجالات العلمية والتكنولوجية من الأساسي اكتسابُ مهارات في الترميز الحاسوبي، لأن هذه المهارات ستصبح مطلوبة أكثر فأكثر"، قالت وزيرة العلوم مضيفة أنه "من المهم (بالتالي) تعليم الترميز الحاسوبي للكنديين الصغار كي يصبحوا مؤهلين للعمل كعلماء وباحثين أو مهندسين".

(أ ف ب / سي أن دبليو)