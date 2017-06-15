اوتاوا: جهود لمنع تعاطي الجرعات الزائدة من أشباه الأفيونيّات

أكّد جيم واتسون عمدة اوتاوا ثقته بالإجراءات التي اتّخذتها المدينة لمواجهة تعاطي جرعات زائدة من أشباه الأفيونيّات ولا سيّما المخدّر الصناعي فانتانيل، خلال المهرجانات الصيفيّة والاحتفالات التي تجري في إطار الذكرى المئة والخمسين على تأسيس الاتّحاديّة الكنديّة.

آمل أنّ الناس يفهمون، وثمّة معلومات كثيرة حول الجرعات الزائدة والفانتانيل وحالات الموت، آمل أنّ يأخذ الناس كلّ الاحتياطات الضروريّة وسوف نكون حاضرين في كلّ المواقع قال العمدة جيم واتسون.

وأكّد أنّ مخزون الوقاية من الجرعات الزائدة متوفّر في صيدليّات العاصمة.

وكانت السلطات في اونتاريو قد وضعت استراتيجيّة لمواجهة أزمة المخدّرات في المقاطعة.

ومنحت الصيدليّات حقّ إعطاء مادّة نالوكسون، وهو ترياق المخدّرات، مجانا ودون وصفة طبيّة لكلّ شخص يحمل البطاقة الصحيّة الكنديّة.

كما أنّ عناصر الاطفاء سيحصلون على كميّات من ترياق نالوكسون وسوف يتمّ تأهيلهم حول كيفيّة استخدامها بالطريقة المناسبة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

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